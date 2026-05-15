Bosque del Congo (2)

China desafía a Estados Unidos en un selva que asegura el futuro tecnológico de ambas naciones

La competencia entre Estados Unidos y China relacionada con la Cuenca del Congo es real, pero no se trata de una “lucha por un bosque” como tal. Según la International Energy Agency (IEA), el interés principal está en los minerales críticos, especialmente el cobalto y el cobre, que se encuentran en grandes cantidades en la República Democrática del Congo.

Estos materiales son esenciales para fabricar baterías, autos eléctricos y tecnologías de energía limpia. China tiene una fuerte presencia en la minería y procesamiento de estos recursos, mientras que Estados Unidos busca diversificar sus cadenas de suministro para reducir su dependencia.

Bosque del Congo

China lleva la adelantera

En la República Democrática del Congo, una noticia reciente es que empresas vinculadas a Estados Unidos han firmado nuevos acuerdos para asegurar el acceso a minas de cobre y cobalto, especialmente en la región de Katanga, con el objetivo de garantizar suministro para la industria de baterías y vehículos eléctricos. Estos acuerdos buscan reducir la dependencia de otros países en minerales críticos.

Al mismo tiempo, se mantiene la fuerte presencia de China en el sector minero congoleño, donde compañías chinas controlan una parte importante de la extracción y procesamiento de cobalto, clave para la tecnología moderna. Según la International Energy Agency (IEA), esta concentración le da a China una ventaja estratégica en la cadena global de suministro, mientras Estados Unidos intenta equilibrar esa influencia con nuevas inversiones y alianzas.