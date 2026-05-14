Xi Jinping recibió a Trump en China con expectativas por Medio Oriente y acuerdos comerciales

Donal Trump Xi Jinping Trump y Xi, probablemente los dos hombres más poderosos del mundo.

Geopolítica y el rol de Trump frente al conflicto iraní

Más allá de la economía, la situación en Medio Oriente ocupa un lugar central en la mesa de discusión. El presidente Donald Trump ha solicitado al gobierno nacional chino que utilice su influencia diplomática para mediar en la crisis con Irán. Beijing, principal socio comercial de Teherán, se encuentra en una posición delicada, donde debe equilibrar sus intereses energéticos con la presión de Washington.

La postura de Xi Jinping ha sido la de abogar por una solución pacífica y el respeto a los tratados internacionales vigentes. Sin embargo, la Casa Blanca insiste en que la seguridad regional depende de un compromiso más activo por parte del gigante asiático para frenar el desarrollo de armamento.

Este eje de la conversación representa uno de los puntos de mayor fricción entre ambos líderes.

Acuerdos bilaterales entre Estados Unidos y China

A pesar de las marcadas diferencias, fuentes diplomáticas sugieren que existe la posibilidad de firmar acuerdos marco en áreas menos sensibles como la cooperación ambiental y el intercambio educativo. Para la gestión de Donald Trump, obtener una victoria política en territorio asiático fortalecería su posición interna ante los desafíos legislativos en Estados Unidos, a pocos meses de las elecciones de medio término.

La delegación china hizo hincapié en la necesidad de un respeto mutuo a los sistemas de gobierno de cada nación. El encuentro entre los mandatarios se extenderá por varias jornadas e incluirá cenas oficiales y reuniones privadas entre los equipos de asesores económicos. El mundo observa los resultados de este diálogo, ya que de él dependen los precios de la energía y la estabilidad de las cadenas de suministro mundiales.

Temas centrales en la discusión

Aranceles: la administración de Donald Trump busca la reducción del déficit comercial, mientras que la delegación china defiende el libre mercado y su soberanía tecnológica.

la administración de Donald Trump busca la reducción del déficit comercial, mientras que la delegación china defiende el libre mercado y su soberanía tecnológica. Conflicto en Irán: el gobierno nacional de EE.UU. apuesta por la presión diplomática y sanciones; por su parte, Beijing prioriza el diálogo y la estabilidad energética.

el gobierno nacional de EE.UU. apuesta por la presión diplomática y sanciones; por su parte, Beijing prioriza el diálogo y la estabilidad energética. Inversiones: Washington exige protección para la propiedad intelectual y China busca el fomento de la Ruta de la Seda.

Seguridad extrema para una cumbre histórica

El despliegue de seguridad en la capital china es el más grande de la última década, lo que refleja la importancia de la figura de Donald Trump en esta visita de Estado. Las delegaciones continuarán trabajando en los borradores de los acuerdos durante la madrugada; el objetivo es presentar una declaración de principios antes del cierre de la semana.

Este encuentro en China marca un punto de inflexión en las relaciones internacionales contemporáneas. La capacidad de Xi Jinping y su contraparte estadounidense para encontrar puntos de acuerdo determinará el ritmo de la economía mundial en los próximos años. Por ahora, el diálogo permanece abierto, pero los resultados concretos se manejan bajo estricto hermetismo diplomático.