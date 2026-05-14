Cerca de China existe una isla que define el futuro tecnológico del mundo, esta es conocida como Taiwán. Se trata de un territorio que busca ser reconocido como país independiente, mientras que para China no es más que una provincia rebelde. En medio de esta tensión, una nación de América Latina ha comenzado a cobrar relevancia.
Taiwán se une a un país de América Latina y desafía a China con el mayor centro tecnológico del mundo
Un ambicioso acuerdo entre un país de América Latina y Taiwán busca posicionar a la nación como un líder en inteligencia artificial, generando tensiones con China
Sin duda, en los últimos años China ha buscado posicionarse como el principal socio comercial de América Latina. A través de inversiones y el desarrollo de infraestructura, intenta marcar el ritmo económico de la región. Sin embargo, su influencia en el ámbito de la tecnología ha sido desafiada por Taiwán.
Taiwán se une a un país de América Latina y desafía a China con el mayor centro tecnológico del mundo
Paraguay es el único país de América Latina que reconoce oficialmente a Taiwán como un Estado independiente. Esta decisión le ha generado tensiones con China, pero también ha significado acuerdos de cooperación y apoyo por parte de la isla. Taiwán, además, juega un rol clave en la economía global, ya que es uno de los principales fabricantes de semiconductores, componentes esenciales en casi todos los dispositivos tecnológicos actuales.
En este contexto, el presidente de la República de Paraguay, Santiago Peña, anunció un acuerdo histórico entre este país de América Latina y Taiwán, orientado al desarrollo de infraestructura vinculada a la inteligencia artificial. Este entendimiento proyecta al país sudamericano hacia una nueva etapa de transformación tecnológica global, posicionándolo en una de las industrias más estratégicas y competitivas del siglo XXI.
¿En qué se basa este acuerdo que desafía a China?
El país de América Latina busca asociarse con Taiwán para crear uno de los mayores hubs de inteligencia artificial del mundo, reforzando su papel en la carrera global por el liderazgo en esta tecnología. El proyecto operará bajo un modelo binacional similar al de Itaipú, a través de una entidad autónoma denominada Yguazú Digital. La iniciativa, en su fase más ambiciosa, contempla una demanda energética de hasta 1000 MW.
La visita del presidente paraguayo a Taiwán provocó una fuerte respuesta diplomática por parte de la República Popular China. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Guo Jiakun, calificó el viaje como una provocación y expresó una “enérgica condena” a las acciones del gobierno paraguayo.
El vocero señaló que el establecimiento de relaciones diplomáticas con China es clave para los “intereses fundamentales y de largo plazo” de Paraguay, y añadió que el gobierno de Santiago Peña estaría ignorando “la voluntad del pueblo”. También instó a Paraguay a “cambiar de rumbo cuanto antes” y a situarse “del lado correcto de la historia”.