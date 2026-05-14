Taiwán se une a un país de América Latina y desafía a China con el mayor centro tecnológico del mundo

Paraguay es el único país de América Latina que reconoce oficialmente a Taiwán como un Estado independiente. Esta decisión le ha generado tensiones con China, pero también ha significado acuerdos de cooperación y apoyo por parte de la isla. Taiwán, además, juega un rol clave en la economía global, ya que es uno de los principales fabricantes de semiconductores, componentes esenciales en casi todos los dispositivos tecnológicos actuales.

En este contexto, el presidente de la República de Paraguay, Santiago Peña, anunció un acuerdo histórico entre este país de América Latina y Taiwán, orientado al desarrollo de infraestructura vinculada a la inteligencia artificial. Este entendimiento proyecta al país sudamericano hacia una nueva etapa de transformación tecnológica global, posicionándolo en una de las industrias más estratégicas y competitivas del siglo XXI.

Presidente de Paraguay y Taiwán El presidente de Santiago Peña estrecha la mano de Lin Chia-lung durante el inicio de la visita de Estado del mandatario paraguayo a Taiwán, el jueves 7 de mayo de 2026. Santiago Peña/Facebook

¿En qué se basa este acuerdo que desafía a China?

El país de América Latina busca asociarse con Taiwán para crear uno de los mayores hubs de inteligencia artificial del mundo, reforzando su papel en la carrera global por el liderazgo en esta tecnología. El proyecto operará bajo un modelo binacional similar al de Itaipú, a través de una entidad autónoma denominada Yguazú Digital. La iniciativa, en su fase más ambiciosa, contempla una demanda energética de hasta 1000 MW.

La visita del presidente paraguayo a Taiwán provocó una fuerte respuesta diplomática por parte de la República Popular China. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Guo Jiakun, calificó el viaje como una provocación y expresó una “enérgica condena” a las acciones del gobierno paraguayo.

El vocero señaló que el establecimiento de relaciones diplomáticas con China es clave para los “intereses fundamentales y de largo plazo” de Paraguay, y añadió que el gobierno de Santiago Peña estaría ignorando “la voluntad del pueblo”. También instó a Paraguay a “cambiar de rumbo cuanto antes” y a situarse “del lado correcto de la historia”.