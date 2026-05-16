China rompe otro récord mundial con la tuneladora ferroviaria más grande del planeta

En ese escenario aparece la S-880 Qin Liangyu, considerada la tuneladora más grande del planeta Tierra. Fabricada por la empresa alemana Herrenknecht, esta gigantesca máquina rompe récords por sus dimensiones y capacidad operativa. Mide más de 120 metros de longitud, posee un diámetro de 17,63 metros y pesa cerca de 4.850 toneladas. Diseñada especialmente para túneles submarinos, la máquina perfora, retira material y reviste las paredes de hormigón impermeable al mismo tiempo.

La S-880 fue utilizada en uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos del siglo XXI. El túnel submarino que conecta Chek Lap Kok con Tuen Mun, parte de la gigantesca conexión del puente Hong Kong–Zhuhai–Macao Bridge. Esta obra une Hong Kong, Zhuhai y Macao mediante puentes, carreteras, islas artificiales y tramos subterráneos que atraviesan el mar, convirtiéndose en una de las infraestructuras más complejas jamás construidas en Asia.

_túnel submarino que conecta Chek Lap Kok (1)

Así es el túnel submarino récord que transformó el transporte en Hong Kong

El Túnel Tuen Mun–Chek Lap Kok es una de las obras de ingeniería subterránea más ambiciosas construidas en Asia. Inaugurado en diciembre de 2020, conecta el noroeste de Hong Kong con el aeropuerto internacional de Chek Lap Kok y el puente Hong Kong–Zhuhai–Macao, reduciendo de forma significativa los tiempos de viaje y fortaleciendo la conexión logística de la región. El proyecto incluye una conexión submarina de aproximadamente 5 kilómetros bajo el estrecho de Urmston Road y una extensión total cercana a los 9 kilómetros entre túneles y carreteras elevadas.

El megaproyecto tuvo un costo superior a los 46.700 millones de dólares hongkoneses y requirió años de trabajos especializados desde el inicio de las obras en 2013. Además de mejorar el transporte urbano, el túnel se transformó en una pieza estratégica para el comercio y la movilidad del sur de China, consolidando a Hong Kong como uno de los centros logísticos más importantes de Asia.