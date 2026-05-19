Emoción entre precipicios: el tren más extremo de Argentina y un ritual que mantiene desde hace 30 años

En uno de los tramos más extremos de la Cordillera de los Andes, el histórico ramal ferroviario C-14 mantiene viva una tradición cargada de memoria y respeto. Cada vez que el tren atraviesa la zona de Quebrada del Agua, los maquinistas hacen sonar la bocina en homenaje a tres ferroviarios fallecidos en un accidente que marcó para siempre la historia de la alta montaña salteña.
El episodio ocurrió en 1996, cuando una formación encabezada por la locomotora GT22 9702 cayó cerca de 100 metros al vacío en medio de intensas nevadas que afectaban el recorrido en plena Puna.
Según recuerda la Agencia Noticias Argentinas, las condiciones climáticas y geográficas complicaron de tal manera las tareas de rescate que los trabajos para recuperar los cuerpos se extendieron durante más de una semana.
Quebrada del Agua es uno de los sectores más peligrosos del trazado ferroviario andino. El terreno presenta profundos precipicios, nieve constante y áreas prácticamente inaccesibles, características que impidieron retirar completamente parte de la formación accidentada.
Restos del accidente y una tradición de tren que sigue intacta
Todavía hoy pueden verse restos de la locomotora y de algunos vagones abandonados junto a las vías, una imagen impactante para quienes recorren la zona.
Con el paso del tiempo, los trabajadores ferroviarios transformaron el sonido de la bocina en un homenaje para recordar a las víctimas de aquella tragedia ocurrida en plena montaña.
El ramal C-14, inaugurado en 1948, es considerado una de las obras ferroviarias más complejas de la Argentina. Su recorrido atraviesa túneles, quebradas, viaductos y pasos cordilleranos mientras conecta la provincia de Salta con el paso internacional Socompa, en la frontera con Chile.
En algunos sectores, la formación supera los 4.000 metros sobre el nivel del mar, convirtiéndose en uno de los trayectos ferroviarios de mayor altura del continente.
Actualmente, el histórico ramal volvió a tener movimiento operativo dentro del sistema de Belgrano Cargas, con un papel importante en la logística minera y el transporte hacia Chile.
Parte de este recorrido también integra el circuito del célebre Tren a las Nubes, uno de los servicios turísticos ferroviarios más reconocidos de Sudamérica.
A casi tres décadas de la tragedia, el eco de la bocina sigue resonando en la Cordillera como un recuerdo permanente para quienes perdieron la vida en uno de los paisajes más hostiles del país.