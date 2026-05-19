Emoción entre precipicios: el tren más extremo de Argentina y un ritual que mantiene desde hace 30 años

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Quebrada del Agua es uno de los sectores más peligrosos del trazado ferroviario andino. El terreno presenta profundos precipicios, nieve constante y áreas prácticamente inaccesibles, características que impidieron retirar completamente parte de la formación accidentada.

Restos del accidente y una tradición de tren que sigue intacta

Todavía hoy pueden verse restos de la locomotora y de algunos vagones abandonados junto a las vías, una imagen impactante para quienes recorren la zona.

Con el paso del tiempo, los trabajadores ferroviarios transformaron el sonido de la bocina en un homenaje para recordar a las víctimas de aquella tragedia ocurrida en plena montaña.

tren nubes ok El famoso Tren de las Nubes, parte del recorrido histórico del ramal ferroviario C-14. Foto: archivo

El ramal C-14, inaugurado en 1948, es considerado una de las obras ferroviarias más complejas de la Argentina. Su recorrido atraviesa túneles, quebradas, viaductos y pasos cordilleranos mientras conecta la provincia de Salta con el paso internacional Socompa, en la frontera con Chile.

En algunos sectores, la formación supera los 4.000 metros sobre el nivel del mar, convirtiéndose en uno de los trayectos ferroviarios de mayor altura del continente.

Actualmente, el histórico ramal volvió a tener movimiento operativo dentro del sistema de Belgrano Cargas, con un papel importante en la logística minera y el transporte hacia Chile.

Así es el fantástico Tren de las Nubes en Salta ¡ahora sabemos por qué le dicen así!.png El tren C-14 viaja a 4.000 metros de altura y toca bocina cuando pasa por la zona del accidente. Foto: archivo

Parte de este recorrido también integra el circuito del célebre Tren a las Nubes, uno de los servicios turísticos ferroviarios más reconocidos de Sudamérica.

A casi tres décadas de la tragedia, el eco de la bocina sigue resonando en la Cordillera como un recuerdo permanente para quienes perdieron la vida en uno de los paisajes más hostiles del país.