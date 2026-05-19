Una por una: estas son todas las funciones que llegarán a tu teléfono gracias a Android 17

En las próximas semanas, Google comenzará a desplegar su actualización anual de sistema operativo. Android 17 ya es una realidad y poco a poco distintos teléfonos podrán contar con un amplio abanico de utilidades que llegan para potenciar la experiencia del usuario.
Las principales funciones que trae Android 17
La llegada de Android 17 marca un punto de inflexión en la estrategia de Google, enfocándose en eliminar las barreras de migración entre sistemas operativos y en integrar la inteligencia artificial de manera funcional en la vida diaria.
Una de las novedades más esperadas es la simplificación del salto desde el ecosistema de Apple. En otro orden de las palabras, será más fácil migrar desde un iPhone a un smartphone Android. Gracias a la compatibilidad con los protocolos de iOS 26.3, los usuarios podrán transferir de forma inalámbrica contactos, mensajes, configuraciones y la disposición de la pantalla de inicio hacia teléfono Pixel y Galaxy, reduciendo la fricción histórica que implicaba cambiar de plataforma.
Otra novedad que Google introduce es Pause Point, una función diseñada para combatir el uso impulsivo del teléfono. En lugar de bloqueos rígidos, el sistema interpone un temporizador de 10 segundos antes de acceder a aplicaciones etiquetadas previamente por el usuario como distractoras. Durante este lapso, Android sugerirá ejercicios de respiración o alternativas productivas.
Para garantizar la eficacia de la medida, el sistema permite fijar un tiempo límite de uso por sesión: si el usuario intenta desactivar esta restricción antes de tiempo, el dispositivo requerirá un reinicio completo, forzando una reflexión sobre el hábito de consumo.
Por otro lado, la seguridad también recibe un refuerzo significativo mediante la detección proactiva de fraudes. Android 17 analizará en tiempo real llamadas sospechosas que intenten suplantar a entidades financieras, cruzando datos con las aplicaciones bancarias instaladas. Además, se han fortalecido las defensas contra el malware, supervisando señales críticas como el reenvío automático de SMS o ejecuciones anómalas en segundo plano.
En escenarios de robo, la nueva actualización permitirá activar la protección biométrica de forma remota apenas el teléfono sea marcado como perdido desde otro dispositivo.
A este listado de nuevas funciones se agrega Screen Reactions, lo que significa una buena noticia para creadores de contenido. Esta herramienta permite capturar simultáneamente el contenido de la pantalla y el video de la cámara frontal, recortando automáticamente la silueta del usuario sobre la interfaz web o multimedia que esté comentando.
Por último, Android 17 alcanzará un nuevo nivel de personalización con Create My Widget, donde la inteligencia artificial de Gemini permitirá generar widgets personalizados mediante comandos de voz. Desde planificadores de comidas con dietas específicas hasta radares meteorológicos para ciclistas, la pantalla de inicio se volverá más inteligente y adaptativa que nunca.