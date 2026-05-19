Una por una: estas son todas las funciones que llegarán a tu teléfono gracias a Android 17

Otra novedad que Google introduce es Pause Point, una función diseñada para combatir el uso impulsivo del teléfono. En lugar de bloqueos rígidos, el sistema interpone un temporizador de 10 segundos antes de acceder a aplicaciones etiquetadas previamente por el usuario como distractoras. Durante este lapso, Android sugerirá ejercicios de respiración o alternativas productivas.

Para garantizar la eficacia de la medida, el sistema permite fijar un tiempo límite de uso por sesión: si el usuario intenta desactivar esta restricción antes de tiempo, el dispositivo requerirá un reinicio completo, forzando una reflexión sobre el hábito de consumo.

android 17 Android 17 incorpora distintas nuevas herramientas para teléfonos compatibles.

Por otro lado, la seguridad también recibe un refuerzo significativo mediante la detección proactiva de fraudes. Android 17 analizará en tiempo real llamadas sospechosas que intenten suplantar a entidades financieras, cruzando datos con las aplicaciones bancarias instaladas. Además, se han fortalecido las defensas contra el malware, supervisando señales críticas como el reenvío automático de SMS o ejecuciones anómalas en segundo plano.

En escenarios de robo, la nueva actualización permitirá activar la protección biométrica de forma remota apenas el teléfono sea marcado como perdido desde otro dispositivo.

A este listado de nuevas funciones se agrega Screen Reactions, lo que significa una buena noticia para creadores de contenido. Esta herramienta permite capturar simultáneamente el contenido de la pantalla y el video de la cámara frontal, recortando automáticamente la silueta del usuario sobre la interfaz web o multimedia que esté comentando.

android Android 17 promete un amplio abanico de nuevas funciones.

Por último, Android 17 alcanzará un nuevo nivel de personalización con Create My Widget, donde la inteligencia artificial de Gemini permitirá generar widgets personalizados mediante comandos de voz. Desde planificadores de comidas con dietas específicas hasta radares meteorológicos para ciclistas, la pantalla de inicio se volverá más inteligente y adaptativa que nunca.