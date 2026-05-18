Así es el tren de los hinchas para ver a Messi: los boletos baratos con consumición que son furor

tren messi 2 Por 5 dólares viajás en el tren hasta el Nu Stadium y además tenés consumición. Foto: gentileza

Además del ahorro en transporte, el club sumó otro incentivo: quienes ingresen al estadio utilizando Tri-Rail reciben un crédito de US$10 para consumir comidas y bebidas dentro del predio. Para acceder al beneficio, los pasajeros deben presentar el boleto del tren y el comprobante del viaje en el área de Atención al Cliente del estadio.

Un tren barato, rápido y con premio para ir a la cancha

La diferencia económica resulta considerable frente al estacionamiento del Nu Stadium, donde las tarifas parten desde US$45. Incluso en partidos disputados durante la semana, el boleto ida y vuelta del tren se mantiene entre US$5 y US$17,50, según la distancia recorrida.

tren messi 3 Desde que llegó Messi a Miami, el sistema ferroviario se vio altamente favorecido. Foto: gentileza

Otro de los aspectos destacados es la conectividad. La estación de llegada es el Miami Intermodal Center, ubicado junto al Aeropuerto Internacional de Miami. Desde allí, el estadio se encuentra a unos diez minutos a pie, mediante un recorrido señalizado de aproximadamente media milla.

Para personas con movilidad reducida, el sistema cuenta además con un servicio especial de shuttle ADA que facilita el traslado hasta el estadio.

tren messi 4 El tren que usan los hinchas para ver a Lionel Messi junto al Inter Miami, furor total. Foto: gentileza

El impacto del fenómeno ya se refleja en las estadísticas del transporte. El pasado 25 de abril, Tri-Rail alcanzó 9.854 viajes en un solo día, convirtiéndose en el segundo sábado con mayor cantidad de pasajeros en toda la historia del servicio ferroviario, según informó la Autoridad Regional de Transporte del Sur de Florida (SFRTA).

messi-inter-miami Lionel Messi y todo Inter Miami llenan el estadio fecha tras fecha. Foto: gentileza

El próximo desafío llegará en 2026, cuando Miami sea una de las sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026. La SFRTA confirmó que habrá operativos especiales para los siete partidos programados en la ciudad, aunque los detalles todavía no fueron oficializados.