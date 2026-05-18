Así es el tren de los hinchas para ver a Messi: los boletos baratos con consumición que son furor

La revolución que generó Lionel Messi en el fútbol de Estados Unidos también comenzó a sentirse fuera de la cancha. En Miami, miles de personas modificaron su manera de trasladarse para asistir a los encuentros de Inter Miami CF y transformaron al sistema de tren en uno de los grandes protagonistas inesperados de la experiencia deportiva, todo esto en la antesala del Mundial 2026.
El crecimiento del club en el sur de Florida impulsó un fuerte aumento de pasajeros rumbo al Nu Stadium, donde el tren pasó de ser una opción secundaria a convertirse en una alternativa cada vez más elegida por turistas y residentes.
Uno de los factores principales es el costo. Tri-Rail ofrece un pase especial de fin de semana por apenas US$5, que permite realizar viajes ilimitados durante toda la jornada. La propuesta apunta especialmente a quienes llegan desde los condados de Miami-Dade, Broward y Palm Beach para ver los partidos y evitar el intenso tránsito vehicular de los eventos masivos.
Además del ahorro en transporte, el club sumó otro incentivo: quienes ingresen al estadio utilizando Tri-Rail reciben un crédito de US$10 para consumir comidas y bebidas dentro del predio. Para acceder al beneficio, los pasajeros deben presentar el boleto del tren y el comprobante del viaje en el área de Atención al Cliente del estadio.
Un tren barato, rápido y con premio para ir a la cancha
La diferencia económica resulta considerable frente al estacionamiento del Nu Stadium, donde las tarifas parten desde US$45. Incluso en partidos disputados durante la semana, el boleto ida y vuelta del tren se mantiene entre US$5 y US$17,50, según la distancia recorrida.
Otro de los aspectos destacados es la conectividad. La estación de llegada es el Miami Intermodal Center, ubicado junto al Aeropuerto Internacional de Miami. Desde allí, el estadio se encuentra a unos diez minutos a pie, mediante un recorrido señalizado de aproximadamente media milla.
Para personas con movilidad reducida, el sistema cuenta además con un servicio especial de shuttle ADA que facilita el traslado hasta el estadio.
El impacto del fenómeno ya se refleja en las estadísticas del transporte. El pasado 25 de abril, Tri-Rail alcanzó 9.854 viajes en un solo día, convirtiéndose en el segundo sábado con mayor cantidad de pasajeros en toda la historia del servicio ferroviario, según informó la Autoridad Regional de Transporte del Sur de Florida (SFRTA).
El próximo desafío llegará en 2026, cuando Miami sea una de las sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026. La SFRTA confirmó que habrá operativos especiales para los siete partidos programados en la ciudad, aunque los detalles todavía no fueron oficializados.