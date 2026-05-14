China construye un tren a más de 5.000 metros de altura y rompe con 4 récords mundiales en infraestructura

Se trata de la línea ferroviaria Qinghai-Tíbet (Qingzang), una construcción que conecta el Tíbet con el corazón del territorio chino Han. En concreto, cuenta con una extensión de 1.956 km de longitud, que va desde Xining, en la provincia de Qinghai, pasando por Golmud (China), hasta Lhasa, en el Tíbet.

Durante su construcción, generó tanto entusiasmo como oposición. Según algunos críticos, esta infraestructura fue impulsada por China por razones políticas y militares más que económicas. Esto se debe a que facilita el desplazamiento de población Han hacia el Tíbet, algo a lo que se oponen diversos sectores tibetanos.

Qinghai-Tíbet (Qingzang) (1)

¿Cuáles son los récords de esta construcción de China?