Sin duda, la infraestructura de China siempre ha estado a la vanguardia, marcando tendencia en todo el mundo y sorprendiendo con construcciones que desafían los límites de la realidad. Desde la Gran Muralla hasta la central hidroeléctrica más grande del planeta, el gigante asiático no deja de asombrar.
Cuando China se propuso construir una línea ferroviaria, esta no iba a ser como cualquier otra. Se trata de una infraestructura levantada a una altitud extrema. En este tren, incluso viajan médicos por razones de seguridad y salud, ya que los pasajeros pueden correr el riesgo de sufrir mal de altura. Pero este dato, es lo que menos sorprende de la construcción.
China construye un tren a más de 5.000 metros de altura y rompe con 4 récords mundiales en infraestructura
Se trata de la línea ferroviaria Qinghai-Tíbet (Qingzang), una construcción que conecta el Tíbet con el corazón del territorio chino Han. En concreto, cuenta con una extensión de 1.956 km de longitud, que va desde Xining, en la provincia de Qinghai, pasando por Golmud (China), hasta Lhasa, en el Tíbet.
Durante su construcción, generó tanto entusiasmo como oposición. Según algunos críticos, esta infraestructura fue impulsada por China por razones políticas y militares más que económicas. Esto se debe a que facilita el desplazamiento de población Han hacia el Tíbet, algo a lo que se oponen diversos sectores tibetanos.
¿Cuáles son los récords de esta construcción de China?
- Es la línea ferroviaria más alta del planeta, superando el histórico récord del Ferrocarril Central Andino en Perú. Es, literalmente, un tren que toca el techo del mundo.
- Esta infraestructura cuenta con la estación de Tanggula, ubicada a unos 5.068 metros de altitud, considerada la más alta del planeta.
- La construcción de la línea completa se extiende por 1.956 kilómetros, cruzando la meseta tibetana como una cicatriz moderna sobre uno de los territorios más extremos de la Tierra, convirtiéndose en el ferrocarril de meseta más largo del mundo.
- En los tramos de permafrost, donde el suelo permanece congelado durante todo el año, el tren puede mantener velocidades de hasta 100 km/h, incluso sobre una base que cambia lentamente con el hielo. En condiciones normales del recorrido, la velocidad llega a los 120 km/h, convirtiéndose en la mayor velocidad alcanzada sobre suelo congelado.