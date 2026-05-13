Nació sin brazos ni piernas, su esposa lo dejó, y nada lo detuvo: "es el mejor del mundo"

La conmovedora historia de Pablo Acuña

La historia de "Pablo carretilla", como lo conocen todos en su pueblo, no es un cuento de hadas; es el relato crudo de un hombre que aprendió a usar su nariz para manejar un celular y su ingenio para darle una vida digna a sus hijas.

Hoy, una de las nenas que quedó a su cargo en esa pieza ya es una mujer, y cuando le preguntan por su papá dice completamente orgullosa: "es el mejor del mundo".

historia, hombre Con el apoyo de su madre, este hombre logró salir adelante.

Debido a su condición, este hombre se desplaza sobre una carretilla de madera, lo que le valió el apodo afectuoso. Con el apoyo fundamental de su madre, Ignacia del Valle, Pablo asumió la responsabilidad de educar y acompañar a sus hijas. Más allá de las dificultades materiales, les transmitió valores que, según quienes lo conocen, resultaron decisivos en su formación.

La emotiva decisión de su hija

Hoy, los roles cambiaron completamente: con 26 y 29 años, sus hijas son quienes lo sostienen y acompañan. La menor incluso tomó la decisión de dejar su vida en Argentina para regresar a Paraguay y cuidarlo.

"Siempre está alegre y me da consejos muy sabios, pese a que nunca fue a la escuela. Es una persona muy inteligente, yo lo admiro”, dice una de sus hijas.

En un mundo lleno de excusas, este hombre demostró que siempre se puede y dio una verdadera lección de vida que no tardó en hacerse pública.