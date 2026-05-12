"Vi un plato sopero gigante": el piloto argentino que estuvo cara a cara con un ovni

El Pentágono de los Estados Unidos desclasificó archivos secretos sobre fenómenos anómalos, y entre ellos, destaca una historia que ocurrió en los cielos de la Patagonia argentina. El protagonista principal es el piloto Jorge Polanco, que cuenta al detalle las matices de este encuentro.
Esta historia no solo reivindica la carrera del piloto, sino que abre una nueva puerta para el estudio serio y científico de cada avistamiento de ovni en el cono sur.
El día en el que un ovni apareció en el cielo de Bariloche
La historia se remonta a la noche del 31 de julio de 1995. Polanco, quien en ese entonces comandaba un Boeing 727 de Aerolíneas Argentinas, se encontraba en la fase final de aproximación al Aeropuerto de San Carlos de Bariloche. Sin embargo, la misma fase se transformó rápidamente en una experiencia inolvidable.
En pleno descenso, el piloto notó una luz intensa que se aproximaba rápidamente. "Vi un plato sopero gigante", relató Polanco en diversas entrevistas, describiendo una estructura de unos 30 metros de diámetro que se posicionó a la altura del ala del avión. Según él, el ovni lo acompañó durante 17 minutos.
Mientras el ovni escoltaba al Boeing, el aeropuerto de Bariloche sufrió un corte total de energía. Los sistemas de comunicación y los radares de la torre de control fallaron simultáneamente, dejando al piloto y a los tripulantes en una situación de riesgo extremo.
Además de la tripulación y los pasajeros, el objeto fue avistado por un avión de la Gendarmería Nacional que volaba en las inmediaciones, confirmando, aunque sea, un poco del testimonio del piloto Jorge Polanco.
El reconocimiento de pentágono de Estados Unidos
Durante años, el relato de Jorge Polanco fue tratado con escepticismo por los sectores más tradicionales. Sin embargo, la reciente desclasificación de archivos por parte de las autoridades estadounidenses le dio un completo giro a la situación.
Lo que hace que esta historia sea excepcional, y la razón por la cual EE.UU. la incluyó en sus registros desclasificados, es la cantidad de evidencia física y testimonios cruzados.