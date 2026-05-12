"Vi un plato sopero gigante": el piloto argentino que estuvo cara a cara con un ovni

El día en el que un ovni apareció en el cielo de Bariloche

La historia se remonta a la noche del 31 de julio de 1995. Polanco, quien en ese entonces comandaba un Boeing 727 de Aerolíneas Argentinas, se encontraba en la fase final de aproximación al Aeropuerto de San Carlos de Bariloche. Sin embargo, la misma fase se transformó rápidamente en una experiencia inolvidable.

En pleno descenso, el piloto notó una luz intensa que se aproximaba rápidamente. "Vi un plato sopero gigante", relató Polanco en diversas entrevistas, describiendo una estructura de unos 30 metros de diámetro que se posicionó a la altura del ala del avión. Según él, el ovni lo acompañó durante 17 minutos.

Mientras el ovni escoltaba al Boeing, el aeropuerto de Bariloche sufrió un corte total de energía. Los sistemas de comunicación y los radares de la torre de control fallaron simultáneamente, dejando al piloto y a los tripulantes en una situación de riesgo extremo.

ovni, historia La historia de este avistamiento fue juzgada durante años.

Además de la tripulación y los pasajeros, el objeto fue avistado por un avión de la Gendarmería Nacional que volaba en las inmediaciones, confirmando, aunque sea, un poco del testimonio del piloto Jorge Polanco.

El reconocimiento de pentágono de Estados Unidos

Durante años, el relato de Jorge Polanco fue tratado con escepticismo por los sectores más tradicionales. Sin embargo, la reciente desclasificación de archivos por parte de las autoridades estadounidenses le dio un completo giro a la situación.

Lo que hace que esta historia sea excepcional, y la razón por la cual EE.UU. la incluyó en sus registros desclasificados, es la cantidad de evidencia física y testimonios cruzados.