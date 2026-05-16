Una ciudad argentina fue la primera en inaugurar el tren bajo tierra o más conocido como subte

El subte: Argentina fue el primer país en inaugurar un tren bajo tierra

subte antiguo, argentina, buenos aires, antes y despues Un antes y un después de las estaciones de tren subterráneo o subte. Fuente Wikipedia y Museo Roca

Eran los comienzos del siglo XX cuando la ciudad de la modernidad, Buenos Aires, crecía a un ritmo acelerado. Su población aumentó considerablemente entre el año 1903 y 1913 a casi un millón y medio de habitantes y no había transporte que diera abasto.

Para solucionar este problema de la congestión urbana, el Congreso Nacional aprobó la construcción de un subterráneo en manos de la compañía de Tranvías Anglo Argentina. El 15 de septiembre de 1911 inician las obras con más de 1.500 obreros, 31 millones de ladrillos, 13.000 toneladas de hierro y 100.000 barras de cemento. Gracias a eso, dos años más tarde el objetivo empezó a tomar forma y el tramo entre Plaza de Mayo y Plaza Miserere estaba listo.

Finalmente, el subte o el tren bajo tierra, bajo el nombre de "Línea A", pionera en Latinoamérica, fue inaugurado oficialmente el 1 de diciembre del año 1913, mientras se proseguían las excavaciones para el resto de la línea, que llegó al punto terminal en julio de 1914.

Características del subte Línea A

subte antiguo, argentina, buenos aires, Tiene más de 100 años y es argentina: la primera línea de subte de Latinoamérica. Fuente La Nación