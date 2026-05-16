Una ciudad argentina fue la primera en inaugurar el tren bajo tierra o más conocido como subte

Por supuesto que tanto América Latina como Argentina tienen historias urbanas que marcaron un hito histórico. Así ocurre con el país argentino, que además de tener en su cuaderno inventos como la BIC, el mate y el dulce de leche, tiene otro mucho más importante y pionero materializado para el mundo del transporte.
Los inventos en Argentina dan de qué hablar; no solo dan orgullo, sino que además muchos se han posicionado y distinguido en el mundo. En suelo argentino se creó el primer helicóptero, el bastón blanco para personas con discapacidad visual e incluso el colectivo.
Hoy la coronación viene relacionada con el último invento. Allá por el año 1913, Argentina inauguró una nueva era en materia de transporte en la región y hoy, con más de 100 años, se sigue utilizando; es uno de los transportes más usados y ha ido creciendo con el tiempo: se trata del subte.
El subte: Argentina fue el primer país en inaugurar un tren bajo tierra
Eran los comienzos del siglo XX cuando la ciudad de la modernidad, Buenos Aires, crecía a un ritmo acelerado. Su población aumentó considerablemente entre el año 1903 y 1913 a casi un millón y medio de habitantes y no había transporte que diera abasto.
Para solucionar este problema de la congestión urbana, el Congreso Nacional aprobó la construcción de un subterráneo en manos de la compañía de Tranvías Anglo Argentina. El 15 de septiembre de 1911 inician las obras con más de 1.500 obreros, 31 millones de ladrillos, 13.000 toneladas de hierro y 100.000 barras de cemento. Gracias a eso, dos años más tarde el objetivo empezó a tomar forma y el tramo entre Plaza de Mayo y Plaza Miserere estaba listo.
Finalmente, el subte o el tren bajo tierra, bajo el nombre de "Línea A", pionera en Latinoamérica, fue inaugurado oficialmente el 1 de diciembre del año 1913, mientras se proseguían las excavaciones para el resto de la línea, que llegó al punto terminal en julio de 1914.
Características del subte Línea A
- El túnel subterráneo tiene doble vía con una extensión de unos 15 kilómetros y 13.500 metros de largo.
- Las estaciones están situadas a tres cuadras de distancia de Once y a cinco en el resto de la línea.
- Originariamente el subte tenía espejos de cristal biselado, hoy reemplazados por propaganda.
- Los subtes de la línea empiezan el recorrido a las 5 de la mañana y transitan sin interrupciones hasta las 22:30 horas.
- Los vagones de la Línea A eran de madera, con bancos ilustrados y puertas corredizas manuales.
- En 2013 se reemplazaron por trenes chinos.
- Tiene una extensión hasta San Pedrito, en el barrio de Flores, alcanzando 9,7 kilómetros de recorrido entre Plaza de Mayo y el oeste porteño.
- Para recorrer sus catorce estaciones demora 19 minutos a una velocidad promedio.
- Los trenes pesan aproximadamente 27.500 kilogramos y transportan 700 personas entre sentadas y paradas.
- El subte implementó el boleto único en toda la línea y fue una medida revolucionaria en su época.