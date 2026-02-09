El transporte escolar aumentó 30% y el viaje completo pasó a costar $130.000 en Mendoza

“Forzadamente no nos queda otra que hacer ese reajuste en la tarifa”, señaló Bonano, aunque aclaró que el sector intenta fijar valores que sean sostenibles para las familias. En ese sentido, aseguró que se contempla “una tarifa acorde al bolsillo de los papás”, dentro de un escenario económico complejo.

Transporte escolar.jpg Los dueños de los transportes escolares manifestaron que, sobre todo debido a los incrementos de la nafta, se les hace imposible sostener el valor del servicio cercano al del 2025.

El valor del viaje completo —ida y vuelta— quedó fijado en $6.500 diarios. De acuerdo con el transportista, el monto resulta incluso menor que el costo de trasladarse todos los días en un vehículo particular pago o utilizando el transporte público. “Nosotros somos un servicio privado y no tenemos subsidios”, remarcó.

Descuentos y tarifas diferenciadas

Desde la cámara indicaron que existen alternativas para reducir el impacto del gasto mensual. El medio viaje ronda los $100.000 y se aplican descuentos en casos de hermanos que utilizan el mismo transporte.

También se ofrecen promociones cuando se concentra un grupo de alumnos en un mismo barrio o asisten a una misma escuela, lo que permite optimizar recorridos y abaratar costos. “Lamentablemente son aumentos forzados que tenemos que hacer por la realidad que nos golpea a nosotros”, insistió Bonano.

Canasta escolar, una cuenta cada vez más alta

El aumento del transporte se suma a otros gastos típicos del inicio de clases. Un relevamiento de Focus Market, elaborado para el blog de educación financiera de Naranja X – Hablemos de Plata, muestra que equipar a un alumno de primaria implica hoy una inversión que va desde los $120.000 hasta los $243.000, según la calidad de los productos elegidos.

Los mayores aumentos se registraron en los útiles escolares, cuyo set básico tuvo una suba interanual del 24% y ronda los $42.600. Mochilas y cartucheras marcan grandes diferencias en el gasto final, con precios que van desde opciones básicas de poco más de $20.000 hasta modelos con carro que superan los $130.000.

El informe de la canasta escolar también incluye el costo del guardapolvo, que actualmente ronda los $37.800, aunque en muchas escuelas primarias ese gasto fue reemplazado por el jogging escolar, cuyo precio suele ser incluso más alto. En ese contexto, el transporte escolar aparece como un ítem más dentro de una cuenta que, para muchas familias, ya viene ajustada desde antes de que suene el timbre del primer día de clases.