El inicio del ciclo lectivo 2026 llega con otro aumento para las familias mendocinas. El transporte escolar registró un incremento del 30% en sus tarifas y pasó de costar $100.000 en 2025 a $130.000 este año por el servicio mensual completo.
El transporte escolar aumentó 30% y el viaje completo pasó a costar $130.000 en Mendoza
Los transportistas justificaron el ajuste por subas en combustible, repuestos e impuestos. Dijeron que no quieren desbordar el presupuesto de las familias
Desde el sector explicaron que el ajuste responde a una combinación de factores que impactan de lleno en la actividad, entre ellos el aumento del combustible, el mantenimiento de las unidades y los costos laborales, en un contexto en el que no cuentan con subsidio estatal alguno.
Los motivos del aumento del transporte escolar
Diego Bonano, referente de la Cámara de Transportistas Escolares, explicó en Canal 7 que el incremento fue inevitable. Según detalló, durante 2025 el combustible tuvo una suba cercana al 40%, por encima de la inflación, y ese aumento se trasladó al mantenimiento de los vehículos, los repuestos, la mano de obra y los impuestos.
“Forzadamente no nos queda otra que hacer ese reajuste en la tarifa”, señaló Bonano, aunque aclaró que el sector intenta fijar valores que sean sostenibles para las familias. En ese sentido, aseguró que se contempla “una tarifa acorde al bolsillo de los papás”, dentro de un escenario económico complejo.
El valor del viaje completo —ida y vuelta— quedó fijado en $6.500 diarios. De acuerdo con el transportista, el monto resulta incluso menor que el costo de trasladarse todos los días en un vehículo particular pago o utilizando el transporte público. “Nosotros somos un servicio privado y no tenemos subsidios”, remarcó.
Descuentos y tarifas diferenciadas
Desde la cámara indicaron que existen alternativas para reducir el impacto del gasto mensual. El medio viaje ronda los $100.000 y se aplican descuentos en casos de hermanos que utilizan el mismo transporte.
También se ofrecen promociones cuando se concentra un grupo de alumnos en un mismo barrio o asisten a una misma escuela, lo que permite optimizar recorridos y abaratar costos. “Lamentablemente son aumentos forzados que tenemos que hacer por la realidad que nos golpea a nosotros”, insistió Bonano.
Canasta escolar, una cuenta cada vez más alta
El aumento del transporte se suma a otros gastos típicos del inicio de clases. Un relevamiento de Focus Market, elaborado para el blog de educación financiera de Naranja X – Hablemos de Plata, muestra que equipar a un alumno de primaria implica hoy una inversión que va desde los $120.000 hasta los $243.000, según la calidad de los productos elegidos.
Los mayores aumentos se registraron en los útiles escolares, cuyo set básico tuvo una suba interanual del 24% y ronda los $42.600. Mochilas y cartucheras marcan grandes diferencias en el gasto final, con precios que van desde opciones básicas de poco más de $20.000 hasta modelos con carro que superan los $130.000.
El informe de la canasta escolar también incluye el costo del guardapolvo, que actualmente ronda los $37.800, aunque en muchas escuelas primarias ese gasto fue reemplazado por el jogging escolar, cuyo precio suele ser incluso más alto. En ese contexto, el transporte escolar aparece como un ítem más dentro de una cuenta que, para muchas familias, ya viene ajustada desde antes de que suene el timbre del primer día de clases.