Trabajaba en el juzgado de Walter Bento y ahora está procesada por comprar un departamento a un coimero

imagen.png La mujer trabajaba para el despacho del entonces juez federal Walter Bento.

La abogada de 37 años, nacida en Nueva York, fue procesada por el fiscal federal Fernando Alcaraz y esa medida fue confirmada por la Cámara Federal de Apelaciones. El delito que le endilgaron es incumplimiento de los deberes de funcionario público, por lo que arriesga una pena de 1 mes a 2 años de prisión en suspenso.

Fuentes judiciales detallaron que el expediente está casi listo para solicitar la elevación a juicio oral y público, por lo que la ex empleada del despacho de Walter Bento podría sentarse en el banquillo de acusados en el transcurso de este año.

El departamento de la polémica

Lo que sucedió con la ex empleada judicial María Carolina Bartolini tiene una estrecha relación con Javier Santos Ortega. A mediados de 2019, este hombre fue detenido y quedó envuelto junto a decenas de personas en una de las causas de contrabando de mercadería más importantes en la historia provincial que fue investigada por Walter Bento.

Pero años después, este hombre tuvo un rol aún más importante en la megacausa contra Walter Bento, que la semana pasado derivó en una sentencia de 18 años de prisión contra el ex juez federal. Sin solicitar beneficios ni acogerse a la Ley del Arrepentido, declaró y admitió haber pagado 722.000 dólares en coimas para quedar en libertad. Parte de ese dinero lo consiguió vendiendo un departamento ubicado en calle Avellaneda, en una coqueta zona de la Quinta Sección.

walter bento juicio sentencia Foto: Axel Lloret/Diario UNO

La situación escaló aún más cuando a mediados de 2023 declaró en el juicio por las coimas y confirmó que el inmueble fue comprado en 180.000 dólares por una "secretaria del Juzgado que supo que tenía problemas". Efectivamente, la transacción tenía la firma de María Carolina Bartolini y su esposo.

La defensa de la abogada argumentó que en realidad la pareja ya vivía alquilando en ese mismo edificio y que se enteraron de la venta del departamento porque pusieron los carteles a la venta. Incluso alegó que el comprador en realidad fue su esposo y no ella, quien sólo firmó la escritura para obtener una hipoteca, y que la propiedad la adquirió a precio de mercado.

Sin embargo, tanto el fiscal federal Fernando Alcaraz como los camaristas que confirmaron el procesamiento consideraron que María Carolina Bartolini se valió de la información que tenía en su poder como empleada judicial para beneficiarse y comprar el departamento a un precio entre 20.000 y 40.000 dólares menor a la oferta inicial, además de cómodas cuotas.

Hasta el momento no está claro si la maniobra tuvo algo que ver con el circuito de lavado de activos por el cual condenaron a Walter Bento, pero la acusación considera totalmente irregular que la empleada del juzgado haya comprado un departamento al mismo hombre contra el cual firmaba allanamientos o le tomaba declaración en una causa de contrabando.