El fiscal Dante Vega, investigador de las coimas en Mendoza: "Walter Bento no escatimó recursos para atacarme"

fiscales dante vega maria gloria andre Dante Vega y su equipo de fiscales que llevó adelante el juicio. Foto: Axel Lloret/Diario UNO

"Desentrañamos 5 primeros casos de coimas del juez federal. Luego el movimiento patrimonial que era ajeno a lo que permite un sueldo de magistrado", narró.

"Walter Bento pudo levantar la prueba contundente de las llamadas que mantenía con Diego Aliaga", explicó en relación al hombre que fue asesinado a mediados de 2020 y cuyo crimen destapó la investigación contra el entonces juez federal.

Sobre su situación personal durante la pesquisa, el fiscal federal recordó que en el principio de la pesquisa "Walter Bento estaba ocupando su cargo, estaba en su despacho ubicado abajo del mío en el edificio de Tribunales Federales. No escatimó recursos para atacarme a mí, pera sacarme del medio. Fueron meses intensos de investigación y de peleas".

Por último, Dante Vega aclaró que "no tengo miedo, pero tengo cuidado. Sigo con custodia de la Policía".

Walter Bento juicio 2026 tribunales Walter Bento fue condenado a 18 años de prisión por corrupción. Foto: Axel Lloret/Diario UNO.

La corrupción que desentraño el fiscal Dante Vega

La investigación que nació en 2021 determinó que que Walter Bento lideraba una organización ilícita dedicada a gestionar millonarias coimas para darle beneficios a presos, tales como arrestos domiciliarios o la libertad.

Diego Aliaga -un hombre que fue asesinado a mediados de 2020- era la mano derecha del magistrado y su trabajo era contactar a las personas que caían presas por causas de contrabando o narcotráfico. El hombre les ofrecía los beneficios a cambio de jugosas coimas que eran pagadas en dólares y hasta en inmuebles.

En el megajuicio se determinó que las coimas que pudieron demostrar alcanzaron el monto total de 1.8 millones de dólares, aproximadamente.

Otra pata de la investigación fue contra Walter Bento y su clan familiar, quienes se enriquecieron y lavaron el dinero que provenía de las coimas. Prueba de ello, son los centenares de viajes que realizó el matrimonio durante los últimos años, las propiedades y vehículos que adquirió y los fondos de comercio en que invirtió.

Del otro lado, los abogados defensores sostenían que es una causa que fue armada contra Walter Bento por cuestiones políticas para quitarle su cargo de magistrado.