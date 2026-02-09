En la investigación que derivó en la detención y posterior condena contra el ex juez federal Walter Bento hay un nombre clave: Dante Vega. Se trata del fiscal federal que tomó el hierro caliente y decidió investigar a la persona por entonces con más poder dentro de la Justicia Federal.
El fiscal Dante Vega, investigador de las coimas en Mendoza: "Walter Bento no escatimó recursos para atacarme"
Dante Vega fue quien comenzó la investigación y luego encabezó el juicio contra el ex juez federal condenado a 18 años por corrupción
Tras la condena a 18 años de prisión contra Walter Bento que se conoció el viernes pasado, el fiscal federal Dante Vega habló con Radio Nihuil y relató cómo fue el comienzo de la megainvestigación contra el entonces juez federal con competencia electoral.
"Empezamos a investigar en lo que luego se transformó en una serie de casos de coimas protagonizado por el juez pero no en solitario, sino con un esquema detrás, con una organización. Con el tiempo cobré dimensión. Al principio yo sabía que estoy era algo mucho más grande que una coima ocasional, que había muchas personas involucradas y hubo que desentrañar quién estaba adentro y afuera", dijo el fiscal.
"Desentrañamos 5 primeros casos de coimas del juez federal. Luego el movimiento patrimonial que era ajeno a lo que permite un sueldo de magistrado", narró.
"Walter Bento pudo levantar la prueba contundente de las llamadas que mantenía con Diego Aliaga", explicó en relación al hombre que fue asesinado a mediados de 2020 y cuyo crimen destapó la investigación contra el entonces juez federal.
Sobre su situación personal durante la pesquisa, el fiscal federal recordó que en el principio de la pesquisa "Walter Bento estaba ocupando su cargo, estaba en su despacho ubicado abajo del mío en el edificio de Tribunales Federales. No escatimó recursos para atacarme a mí, pera sacarme del medio. Fueron meses intensos de investigación y de peleas".
Por último, Dante Vega aclaró que "no tengo miedo, pero tengo cuidado. Sigo con custodia de la Policía".
La corrupción que desentraño el fiscal Dante Vega
La investigación que nació en 2021 determinó que que Walter Bento lideraba una organización ilícita dedicada a gestionar millonarias coimas para darle beneficios a presos, tales como arrestos domiciliarios o la libertad.
Diego Aliaga -un hombre que fue asesinado a mediados de 2020- era la mano derecha del magistrado y su trabajo era contactar a las personas que caían presas por causas de contrabando o narcotráfico. El hombre les ofrecía los beneficios a cambio de jugosas coimas que eran pagadas en dólares y hasta en inmuebles.
En el megajuicio se determinó que las coimas que pudieron demostrar alcanzaron el monto total de 1.8 millones de dólares, aproximadamente.
Otra pata de la investigación fue contra Walter Bento y su clan familiar, quienes se enriquecieron y lavaron el dinero que provenía de las coimas. Prueba de ello, son los centenares de viajes que realizó el matrimonio durante los últimos años, las propiedades y vehículos que adquirió y los fondos de comercio en que invirtió.
Del otro lado, los abogados defensores sostenían que es una causa que fue armada contra Walter Bento por cuestiones políticas para quitarle su cargo de magistrado.