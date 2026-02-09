La madrugada de este domingo terminó en tragedia en Mar del Plata, cuando un hombre de 30 años perdió la vida tras una violenta pelea a la salida de un boliche ubicado en la zona de Batán. El hecho quedó registrado en un video y causó una enorme conmoción en los vecinos del lugar.
Pelea y muerte a la salida del boliche: le dio dos patadas en la cabeza y lo mató
El aberrante video muestra de qué manera fue la pelea y cómo un hombre recibe unas patadas en la cabeza
La pelea en Mar del Plata se registró sobre la Colectora y la calle 132, donde, según los primeros reportes, se habría originado una disputa que derivó en un ataque físico directo contra la víctima.
Producto de los golpes recibidos, el hombre quedó desvanecido en el suelo con una lesión gravísima en el cráneo que resultó irreversible. A pesar de haber sido trasladado de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), los médicos confirmaron su deceso poco después de su ingreso.
La respuesta policial inmediata en Batán permitió la captura de un sospechoso de 18 años, quien quedó detenido y a disposición de la justicia bajo la imputación de homicidio. Además de este arresto, los efectivos debieron demorar a una mujer de 24 años que se encontraba en el lugar.
La joven intentó obstaculizar de manera violenta las tareas periciales en la escena del crimen, buscando evitar que los agentes resguardaran las pruebas necesarias para la causa en Mar del Plata.
Pelea con saldo trágico en Batán
La pelea que terminó con un inesperado crimen, comenzó cuando el novio de la madre de una de las involucradas en un enfrentamiento, intercedió en la gresca para defender a la adolescente y a una amiga, pero fue asesinado por un sospechoso de 18, que está detenido. El joven lo tiró al piso, le pegó una patada y se fue del lugar. Luego, regresó y le volvió a propinar una segunda patada, siendo letal
Pelea con un muerto en Batán: se abre la investigación
El caso quedó bajo la órbita del fiscal Leandro Arévalo, quien ya dispuso una serie de medidas urgentes para reconstruir el hecho. Durante la jornada de este domingo se llevó a cabo el relevamiento de las cámaras de seguridad, tanto públicas como privadas, para identificar si hubo más participantes en la gresca.
Asimismo, se aguardan los resultados de la autopsia para precisar si se utilizó algún elemento contundente durante la pelea en Batán o si las lesiones fueron producto exclusivamente de golpes de puño y caídas.