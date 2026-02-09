Pelea y muerte a la salida del boliche: le dio dos patadas en la cabeza y lo mató

La respuesta policial inmediata en Batán permitió la captura de un sospechoso de 18 años, quien quedó detenido y a disposición de la justicia bajo la imputación de homicidio. Además de este arresto, los efectivos debieron demorar a una mujer de 24 años que se encontraba en el lugar.

La joven intentó obstaculizar de manera violenta las tareas periciales en la escena del crimen, buscando evitar que los agentes resguardaran las pruebas necesarias para la causa en Mar del Plata.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SMnoticias/status/2020579437633548434&partner=&hide_thread=false Mar del Plata en su momento más crítico



Lo mataron a golpes a la salida de un boliche en Batán@munimardelplata pic.twitter.com/hdSApd5DmR — SM Noticias (@SMnoticias) February 8, 2026

Pelea con saldo trágico en Batán

La pelea que terminó con un inesperado crimen, comenzó cuando el novio de la madre de una de las involucradas en un enfrentamiento, intercedió en la gresca para defender a la adolescente y a una amiga, pero fue asesinado por un sospechoso de 18, que está detenido. El joven lo tiró al piso, le pegó una patada y se fue del lugar. Luego, regresó y le volvió a propinar una segunda patada, siendo letal

Pelea con un muerto en Batán: se abre la investigación

El caso quedó bajo la órbita del fiscal Leandro Arévalo, quien ya dispuso una serie de medidas urgentes para reconstruir el hecho. Durante la jornada de este domingo se llevó a cabo el relevamiento de las cámaras de seguridad, tanto públicas como privadas, para identificar si hubo más participantes en la gresca.

Asimismo, se aguardan los resultados de la autopsia para precisar si se utilizó algún elemento contundente durante la pelea en Batán o si las lesiones fueron producto exclusivamente de golpes de puño y caídas.