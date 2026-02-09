Qué pasa con la niña de 5 años que dio positivo de cocaína

Según Casais, el hombre se fue sin aviso del centro asistencial en La Pampa, pero fue hallado por los efectivos policiales quienes realizaron un allanamiento en su domicilio y secuestraron diversos elementos que son de interés para la causa.

hospital-de-complejidad-creciente-rené-favaloro

Niña con cocaína: se investiga cómo llegó a ingerir la droga

El hecho es investigado por la Justicia de La Pampa para determinar cómo llegó la pequeña a ingerir cocaína y el mismo quedó a cargo de la Dirección General de Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos.

cocaina

Este caso se suma a uno ocurrido el 4 de agosto del año pasado cuando, en el mismo hospital de la capital pampeana, una beba de ocho meses fue ingresada y, al realizarle estudios de rutina, los médicos descubrieron que tenía cocaína en su organismo.

Luego, el 9 de agosto, el Servicio de Emergencias Médicas (SEM) fue convocado de urgencia a una casa del barrio Talleres, en General Pico, por la descompensación de una niña de 2 años y, tras efectuarle los exámenes, también se dio a conocer que había ingerido cocaína de manera accidental.