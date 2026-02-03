Inicio niña
Tragedia en Vistalba

Una niña de 2 años murió ahogada en una pileta en Luján donde vacacionaba con su familia

El accidente ocurrió cerca de las 17. Una ambulancia del SEC y bomberos llegaron para realizar maniobras de RCP. Son de Buenos Aires

Paola Alé
Por Paola Alé [email protected]
La casa en donde una niña de dos años cayó a una pileta se ubica en la calle Guardia Vieja al 2500. Imagen: Google maps

Una niña de 2 años murió ahogada este martes tras caer en la piscina de una casa de la calle Guardia Vieja, de Luján de Cuyo. Fue asistida por personal del Servicio de Emergencias Coordinado pero no pudieron salvarle la vida.

El hecho ocurrió cerca de las 17 y, según el parte policial, unos diez minutos después llegó al lugar una ambulancia de SEC. El personal médico realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) a la niña.

Accidente calle Guardia vieja
Guardia Vieja al 2.500, allí se ubica la casa en la que se ahogó la pequeña de 2 años oriunda de Buenos Aires.

Otros casos similares en Mendoza

De acuerdo a la información oficial, la niña se encontraba en la pileta junto a otros cuatro niños al momento del accidente doméstico. La familia sería oriunda de Buenos Aires y se encontraba de vacaciones en Mendoza.

El episodio se suma a otros casos similares ocurridos en la provincia en los últimos años. El 14 de septiembre de 2023, un niño de 2 años murió ahogado en una pileta de una vivienda de calle Arancibia, en Coquimbito, Maipú. El 16 de diciembre de ese mismo año se registró otro caso en Guaymallén, también con un niño de 2 años como víctima. En tanto, el 16 de abril de 2024 ocurrió un hecho similar en Perdriel, Luján de Cuyo. A estos antecedentes se suma el caso del niño de 4 años que falleció el 5 de febrero de 2025 tras caer a una pileta del colegio Marista.

