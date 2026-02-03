Una niña de 2 años murió ahogada en una pileta en Luján donde vacacionaba con su familia

Una niña de 2 años murió ahogada este martes tras caer en la piscina de una casa de la calle Guardia Vieja, de Luján de Cuyo. Fue asistida por personal del Servicio de Emergencias Coordinado pero no pudieron salvarle la vida.
El hecho ocurrió cerca de las 17 y, según el parte policial, unos diez minutos después llegó al lugar una ambulancia de SEC. El personal médico realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) a la niña.
Otros casos similares en Mendoza
De acuerdo a la información oficial, la niña se encontraba en la pileta junto a otros cuatro niños al momento del accidente doméstico. La familia sería oriunda de Buenos Aires y se encontraba de vacaciones en Mendoza.
El episodio se suma a otros casos similares ocurridos en la provincia en los últimos años. El 14 de septiembre de 2023, un niño de 2 años murió ahogado en una pileta de una vivienda de calle Arancibia, en Coquimbito, Maipú. El 16 de diciembre de ese mismo año se registró otro caso en Guaymallén, también con un niño de 2 años como víctima. En tanto, el 16 de abril de 2024 ocurrió un hecho similar en Perdriel, Luján de Cuyo. A estos antecedentes se suma el caso del niño de 4 años que falleció el 5 de febrero de 2025 tras caer a una pileta del colegio Marista.