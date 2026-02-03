Una niña de 2 años murió ahogada en una pileta en Luján donde vacacionaba con su familia

El hecho ocurrió cerca de las 17 y, según el parte policial, unos diez minutos después llegó al lugar una ambulancia de SEC. El personal médico realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) a la niña.

Accidente calle Guardia vieja Guardia Vieja al 2.500, allí se ubica la casa en la que se ahogó la pequeña de 2 años oriunda de Buenos Aires. Google maps

Otros casos similares en Mendoza

De acuerdo a la información oficial, la niña se encontraba en la pileta junto a otros cuatro niños al momento del accidente doméstico. La familia sería oriunda de Buenos Aires y se encontraba de vacaciones en Mendoza.