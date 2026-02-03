Clausuraron la estación de servicio YPF del Área de Control Integrado de Uspallata

Debido a esto, señalaron que se aplicó una multa a la estación de servicio, la cual no se pagó y por eso se avanzó con la clausura de la misma hasta que se normalicen los diferentes aspectos para su habilitación definitiva.

El comunicado de la Dirección de Comercio e Industria de Las Heras

La comuna lasherina informó durante la mañana de este martes que "debido a una información errónea y ajena a nuestro Municipio la Municipalidad de Las Heras comunica en la mañana de hoy, la Dirección de Comercio e Industria realizó una serie de clausuras e intimaciones en el distrito Uspallata y Alta Montaña. Se procedió a realizar intimaciones a los negocios que incumplen las normativas vigentes y a la clausura de aquellos que no respondieron a intimaciones previas, ni abonaron las multas correspondientes".

Y añadió: "Respecto a las intimaciones y clausuras realizadas en la estación de servicio YPF 1151, las infracciones detectadas y que constan en expediente municipal son: falta habilitación comercial y falta de solicitud de inclusión de rubros accesorios de comercio. Falta de presentación de certificados de vigencia en elementos de seguridad. Certificados vencidos de distintos organismos de control, extra municipio".

Para finalizar, el comunicado oficial la municipalidad de Las Heras aclara que "el establecimiento fue notificado y requerida la regularización en octubre del 2025, se le aplicó multa (200.000 UT) y se emplazó a regularizar bajo apercibimiento de cese de actividad. Vencidos los plazos, se dispuso la clausura, tal y como determina la normativa municipal, hasta que se regularice la situación de los establecimientos".