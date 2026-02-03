Manuel Adorni y Guillermo Francos se sumaron como directores de YPF

Tras algunas renuncias y desplazamientos en YPF, el gobierno de Javier Milei designó a dos figuras del gabinete nacional, una activa y otra ex, como representantes del Estado en la petrolera de bandera argentina: Manuel Adorni y Guillermo Francos.
YPF oficializó a los nuevos representantes del Estado argentino en su directorio durante este primer lunes de febrero a la CNV (Comisión Nacional de Valores).
Adorni, un "todoterreno" del presidente Milei (fue vocero, diputado y ahora jefe de Gabinete) será desde ahora director por las acciones Clase A, y Francos ocupará un sillón por las acciones Clase D. Así le fue comunicado al directorio de YPF en su reunión del viernes 30 de enero.
"El directorio tomó conocimiento de la comunicación del accionista Clase A, Estado Nacional designando como Director Titular al señor Manuel Adorni", señaló la responsable de Relaciones con el Mercado de YPF, Margarita Chung.
Quiénes salen del directorio de YPF
En tal sentido, según Chung "Adorni ha comunicado la renuncia a sus honorarios".
Pero el cambio implicó obviamente salidas. Así, durante la reunión desde YPF aceptaron las renuncias de quienes hasta enero fueron directores por las acciones Clase D: el ex secretario de Energía Eduardo Rodríguez Chirillo y José Rolandi.
Hasta diciembre y desde el inicio de la gestión Milei, Rolandi había sido vicejefe de Gabinete. Pero fue despedido por el propio Adorni, que ahora lo desplazó también de su cargo en YPF.
En ambos casos, se indicó que las renuncias se formalizaron por "razones de estricta índole personal".
Desde este lunes, los sillones de Chirillo y Rolandi son ocupados respectivamente por Francos y Martín Maquieyra, quien fue diputado nacional por La Pampa.