Una petrolera que desembarcó en Mendoza busca talentos jóvenes y ya reclutó a 30 profesionales

Tras meses de análisis de currículums se realizó una preselección y este miércoles se desarrolló el primer encuentro presencial en el hotel Montañas Azules, con el CEO de PS, Alfredo Bonatto, como anfitrión de la jornada.

petroleos sudamericanos trabajo Alfredo Bonatto, CEO de Petróleos Sudamericanos, en charla con jóvenes profesionales.

A medida que se vayan evaluando los perfiles de manera individual, los seleccionados irán avanzando de etapa. “Los avances de incorporación se darán en 3 instancias y serán comunicados personalmente”, adelantó Gabrielco.

“La intención es incorporar talentos nuevos, chicos con mucha creatividad, jóvenes que vengan con ideas y frescura”, contó.

Los cambios tecnológicos, el desafío de Petróleos Sudamericanos

Petróleos Sudamericanos es una de las firmas que aprovechó el lanzamiento del Plan Andes de YPF para quedarse con áreas maduras de Mendoza. La oferta incluyó una proyección de inversión de 600 millones de dólares.

A mediados del año pasado, durante una visita de Diario UNO al yacimiento Barrancas, el CEO de PS reflexionaba sobre la necesidad de las petroleras de contar con personal capacitado para poder estar a la altura de los avances tecnológicos de la industria.

El petrolero ya no es aquel de hace 30 años. Hoy, por ejemplo, un ingeniero en petróleo debe conocer sí o sí de procesamiento de datos. Y, si bien en Mendoza hay una industria petrolera desarrollada, también “cuesta conseguir empleados que puedan absorber el cambio tecnológico”, decía Bonatto.

barrancas areas petroleras petroleos sudamericanos Así se trabaja en Barrancas, una de las áreas petroleras que Petróleos Sudamericanos adquirió de YPF en Mendoza.

Bajo esa premisa y apuntando a jóvenes sub 30 con alto rendimiento académico, Petróleos Sudamericanos encaró una primera búsqueda.

Los preseleccionados en Mendoza fueron 30. “Recibimos jóvenes de distintas universidades: la Universidad Nacional de Cuyo, la Universidad Tecnológica Nacional, la Universidad de Mendoza y la Universidad de Congreso.

Las carreras apuntadas fueron:

Ingeniería electromecánica

Ingeniería industrial

Ingeniería en petróleo

Ingeniería en sistemas

Licenciatura en Economía

Administración de Empresas

Relaciones Institucionales

Higiene y Seguridad Laboral

Contador Público Nacional

Training para profesionales sub 30

Según contaron de Petróleos Sudamericanos, los jóvenes trabajaron en grupos sobre la resolución de un caso complejo relacionado a la industria.

“La conclusión que sacamos es que las carreras en estas universidades ofrecen una formación muy sólida en cuanto a lo práctico, porque los chicos pudieron resolver un caso bastante complejo del mundo del petróleo y optimización de costos, sin complicaciones”, expresó Melisa Gabrielco, de RRHH.

petroleos sudamericanos trabajo jovenes profesionales mendoza Petróleos Sudamericanos busca jóvenes profesionales en Mendoza y ya avanzó con una preselección de 30 nuevos talentos.

La oferta de empleo de Petróleos Sudamericanos

Para llegar a la contratación de nuevos empleados, la petrolera realizó una publicación inicial en su base oficial con los perfiles necesitados y, luego, la compartió en los buscadores de empleo.

En este caso, la búsqueda abarcó Ciudad de Buenos Aires, Mendoza y Río Negro. Se recibieron alrededor de 2.200 currículums al correo oficial de Recursos Humanos de Petróleos Sudamericanos (rrhh.petronex.com.ar) y otros tantos por vías alternativas.

De todos ellos, se hizo una preselección y quedaron 130 postulantes en las tres sedes.

alfredo bonatto ceo petroleos sudamericanos Los perfiles que busca Petróleos Sudamericanos apuntan a dar respuesta al cambio tecnológico que impone la industria.

Particularmente en Mendoza, los primeros seleccionados fueron 30: “Tuvimos en cuenta la edad de los postulantes y, por supuesto, que tengan un rendimiento académico importante. Además, la intención es, sobre todo, darle la oportunidad a aquellos que no tienen experiencia”, dijeron de PS.

Petróleos Sudamericanos absorbió el equipo que dejó YPF en 2025 al retirarse del clúster Norte. Según el último registro, cuenta con 210 empleados directos, genera otros 1.000 empleos indirectos y mantiene 240 contratos con proveedores.