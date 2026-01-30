Una petrolera que desembarcó en Mendoza busca talentos jóvenes y ya reclutó a 30 profesionales

Petróleos Sudamericanos (PS), que adquirió de YPF áreas clave como Barrancas, Vizcacheras y La Ventana en Mendoza, busca jóvenes talentos para incorporar a la firma. Ya reclutó a 30 profesionales y de ellos saldrán los primeros elegidos.
El proceso de búsqueda comenzó en noviembre del 2025, contó a Diario UNO Melisa Gabrielco, responsable de Recursos Humanos de Petróleos Sudamericanos.
En busca de varios perfiles que se adecúen a las necesidades de la petrolera en cuanto a su crecimiento, avances tecnológicos y a planes de sucesión habituales, la empresa abrió el mercado laboral apuntando especialmente a jóvenes profesionales con trayectoria académica destacada.
Tras meses de análisis de currículums se realizó una preselección y este miércoles se desarrolló el primer encuentro presencial en el hotel Montañas Azules, con el CEO de PS, Alfredo Bonatto, como anfitrión de la jornada.
A medida que se vayan evaluando los perfiles de manera individual, los seleccionados irán avanzando de etapa. “Los avances de incorporación se darán en 3 instancias y serán comunicados personalmente”, adelantó Gabrielco.
“La intención es incorporar talentos nuevos, chicos con mucha creatividad, jóvenes que vengan con ideas y frescura”, contó.
Los cambios tecnológicos, el desafío de Petróleos Sudamericanos
Petróleos Sudamericanos es una de las firmas que aprovechó el lanzamiento del Plan Andes de YPF para quedarse con áreas maduras de Mendoza. La oferta incluyó una proyección de inversión de 600 millones de dólares.
A mediados del año pasado, durante una visita de Diario UNO al yacimiento Barrancas, el CEO de PS reflexionaba sobre la necesidad de las petroleras de contar con personal capacitado para poder estar a la altura de los avances tecnológicos de la industria.
El petrolero ya no es aquel de hace 30 años. Hoy, por ejemplo, un ingeniero en petróleo debe conocer sí o sí de procesamiento de datos. Y, si bien en Mendoza hay una industria petrolera desarrollada, también “cuesta conseguir empleados que puedan absorber el cambio tecnológico”, decía Bonatto.
Bajo esa premisa y apuntando a jóvenes sub 30 con alto rendimiento académico, Petróleos Sudamericanos encaró una primera búsqueda.
Los preseleccionados en Mendoza fueron 30. “Recibimos jóvenes de distintas universidades: la Universidad Nacional de Cuyo, la Universidad Tecnológica Nacional, la Universidad de Mendoza y la Universidad de Congreso.
Las carreras apuntadas fueron:
- Ingeniería electromecánica
- Ingeniería industrial
- Ingeniería en petróleo
- Ingeniería en sistemas
- Licenciatura en Economía
- Administración de Empresas
- Relaciones Institucionales
- Higiene y Seguridad Laboral
- Contador Público Nacional
Training para profesionales sub 30
Según contaron de Petróleos Sudamericanos, los jóvenes trabajaron en grupos sobre la resolución de un caso complejo relacionado a la industria.
“La conclusión que sacamos es que las carreras en estas universidades ofrecen una formación muy sólida en cuanto a lo práctico, porque los chicos pudieron resolver un caso bastante complejo del mundo del petróleo y optimización de costos, sin complicaciones”, expresó Melisa Gabrielco, de RRHH.
La oferta de empleo de Petróleos Sudamericanos
Para llegar a la contratación de nuevos empleados, la petrolera realizó una publicación inicial en su base oficial con los perfiles necesitados y, luego, la compartió en los buscadores de empleo.
En este caso, la búsqueda abarcó Ciudad de Buenos Aires, Mendoza y Río Negro. Se recibieron alrededor de 2.200 currículums al correo oficial de Recursos Humanos de Petróleos Sudamericanos (rrhh.petronex.com.ar) y otros tantos por vías alternativas.
De todos ellos, se hizo una preselección y quedaron 130 postulantes en las tres sedes.
Particularmente en Mendoza, los primeros seleccionados fueron 30: “Tuvimos en cuenta la edad de los postulantes y, por supuesto, que tengan un rendimiento académico importante. Además, la intención es, sobre todo, darle la oportunidad a aquellos que no tienen experiencia”, dijeron de PS.
Petróleos Sudamericanos absorbió el equipo que dejó YPF en 2025 al retirarse del clúster Norte. Según el último registro, cuenta con 210 empleados directos, genera otros 1.000 empleos indirectos y mantiene 240 contratos con proveedores.