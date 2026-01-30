Violenta tormenta con vientos huracanados y granizo causó destrozos en el Gran Mendoza

Embed - Complicaciones en el tránsito en los principales accesos de Mendoza por las tormentas

En uno de los videos que hizo Diario UNO se puede observar cómo se voló uno de los paneles solares de la Universidad Maza, en Guaymallén.

Embed - El viento arrancó un panel solar en la Universidad Maza

El viento fue la característica más marcada hasta ahora, acompañado de nubes cargadas de polvo y polvo en suspensión que oscurecieron el ambiente y anticiparon el ingreso de un frente tormentoso.

Como consecuencia, se registró una importante cantidad de árboles, ramas y cables caídos, por lo que se informó de la interrupción total del servicio del Metrotranvía a raíz de esta situación.

Embed - Un árbol cayó en plena calle España, de Ciudad de Mendoza

En Tupungato, las calles del centro lucieron completamente inundadas al poco tiempo de comenzada la intensa tormenta, como se puede observar en el siguiente video.

Embed - Fuerte tormenta en Tupungato

Lo mismo sucedió en otros departamentos del Gran Mendoza. Incluso los accesos se vieron desbordados y los conductores se ubicaron debajo de los puentes para resguardarse de la granizada.

Embed - Complicaciones en el tránsito en los accesos de Mendoza por la gran tormenta

En Godoy Cruz, las abundantes precipitaciones generaron la filtración de agua en un sector del centro comercial Palmares, donde los clientes miraban asombrados lo que estaba sucediendo porque justamente esa zona fue la última en ser inaugurada.

Embed - La lluvia inundó un sector de Palmares

Según los pronósticos y alertas meteorológicas vigentes del Servicio Meteorológico Nacional, la inestabilidad continuará durante la tarde y noche, con posibilidad de lluvias, actividad eléctrica y ráfagas fuertes, sobre todo en el Gran Mendoza, Valle de Uco y otros oasis de la provincia.

Las autoridades recomendaron extremar precauciones, evitar actividades al aire libre y asegurar objetos que puedan volarse con el viento.

En los alrededores del penal de Boulogne Sur Mer y de San Felipe unos 10 autos quedaron prácticamente tapados por el agua.

Embed - Autos bajo el agua por la tormenta en Mendoza

A raíz del pronóstico para el fin de semana, las autoridades del corredor bioceánico informaron el cierre del Paso Cristo Redentor desde las 22 en Uspallata y durante todo el sábado. El domingo se informará sobre la reapertura o no de acuerdo a las condiciones climáticas.

Embed - Una topadora se cayó al río Mendoza en la Ruta 40, en medio del aguacero de este viernes

Durante la tarde también se conoció la noticia de que una topadora quedó atrapada por el agua en el río Mendoza y su conductor quedó colgado de un cable de un puente en la Ruta 40. Así permaneció por más de un hora hasta que lograron evacuarlo. Su acompañante logró salvarse a tiempo.

