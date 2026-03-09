El pronóstico anticipó una semana de inestabilidad y lluvias en Mendoza

tormentas lluvias pronostico del tiempo verano Mendoza 47 Las tormentas se han hecho sentir en este verano. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

El pronóstico del tiempo para esta semana en Mendoza

Si bien este lunes comenzó con algo de sol, la nubosidad variable se hará sentir durante la jornada con temperatura mínima de 13° y una máxima que alcanzará los 24°. Los pronosticadores indicaron que el tiempo estará inestable hacia la noche y con precipitaciones en la zona de cordillera.

El martes aumenta la probabilidad de lluvias hacia un 40%, especialmente en horas de la tarde noche. Habrá poco cambio de la temperatura con máxima de 26° y una mínima de 17°. El mismo panorama se repetirá casi en forma calcada el miércoles.

El jueves será un aliciente a las precipitaciones ya que disminuye la probabilidad de tormentas y las temperaturas oscilarán entre los 18° y 27°.

Pero el viernes vuelve el 40% de posibilidad de precipitaciones hacia la tarde noche, con una mínima de 17° y una máximo de 28°, según el pronóstico del tiempo.