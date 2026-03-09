Luego de las tormentas que se hicieron sentir con fuerza el primer fin de semana de marzo, la semana que comienza este lunes también estará marcada por la inestabilidad y las lluvias, según el pronóstico del tiempo en Mendoza.
El pronóstico anticipó una semana de inestabilidad y lluvias en Mendoza
Con excepción del jueves, están prevista lluvias para el resto de los días al menos hasta el viernes, según el pronóstico
Fuertes tormentas dijeron presente sobre todo en la jornada del sábado y del domingo pasado, incluso obligando a reprogramar actividades de la Vendimia 2026 como el Acto Central.
El mismo panorama, aunque no tan drástico, se repetirá con lluvias a lo largo de toda la semana, según adelanto el pronóstico de tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas y del Servicio Meteorológico Nacional.
El pronóstico del tiempo para esta semana en Mendoza
Si bien este lunes comenzó con algo de sol, la nubosidad variable se hará sentir durante la jornada con temperatura mínima de 13° y una máxima que alcanzará los 24°. Los pronosticadores indicaron que el tiempo estará inestable hacia la noche y con precipitaciones en la zona de cordillera.
El martes aumenta la probabilidad de lluvias hacia un 40%, especialmente en horas de la tarde noche. Habrá poco cambio de la temperatura con máxima de 26° y una mínima de 17°. El mismo panorama se repetirá casi en forma calcada el miércoles.
El jueves será un aliciente a las precipitaciones ya que disminuye la probabilidad de tormentas y las temperaturas oscilarán entre los 18° y 27°.
Pero el viernes vuelve el 40% de posibilidad de precipitaciones hacia la tarde noche, con una mínima de 17° y una máximo de 28°, según el pronóstico del tiempo.