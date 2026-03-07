Tras la tormenta del sábado, el SMN anticipó una semana con lluvias casi todos los días en Mendoza

tormenta lluvia mendoza 7 de marzo Calles inundadas en Guaymallén luego de la fuerte tormenta.

Pronóstico para la alta montaña y San Rafael

Para quienes planean cruzar a Chile, el panorama es más alentador. Se esperan lluvias solo para esta madrugada de domingo y el corredor internacional estaría despejado hasta el viernes próximo.

En San Rafael, las tormentas fuertes se extenderían hasta el lunes a la madrugada. Luego habría una pausa hasta el miércoles a la noche, cuando volvería el pronóstico de lluvia.

La tormenta de este sábado

El pronóstico de tormenta para este sábado acertó y llovió en gran parte de Mendoza. Por esto es que el Acto Central de la Fiesta de la Vendimia 2026 se pasó para el domingo.

La tormenta comenzó a registrarse alrededor de las 18.30 y cayó granizo en el Gran Mendoza. Entre las complicaciones, un conductor se quedó varado en el Acceso Sur, se produjo el derrumbe de una estructura en Godoy Cruz y hubo canales, como el Cacique Guaymallén que colapsó por el evento climatológico.

Embed - La Alameda se inundó luego de la fuerte tormenta que cayó en Mendoza

Hace algunos minutos, la Dirección de Contingencias Climáticas cambió el nivel de alerta a naranja, subrayando lo severo de este evento.

Esta alerta naranja indica que las zonas serán afectadas "por tormentas fuertes, algunas localmente severas que pueden estar acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos. También pueden incluir granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 50 y 90 milímetros que pueden ser excedidos en forma localizada".

Embed - Las calles de la Capital inundadas por la fuerte tormenta

Las complicaciones de las lluvias en Mendoza

Una cámara testigo registró el nivel del caudal del Canal Cacique Guaymallén, que ya presenta un gran volumen, después de pocos minutos de lluvia. Otro de los puntos afectados es La Alameda, en el centro de la Ciudad de Mendoza, donde las calles se transformaron en un río.

Las condiciones de severas tormentas para el sábado, especialmente en el Gran Mendoza donde rige una alerta naranja, obligó a las autoridades de la provincia a suspender y postergar la Vendimia 2026 y elección de la reina para garantizar la seguridad de todos los mendocinos y visitantes.

Tras esta definición, el Gobierno señaló que el Acto Central se realizará en la noche del domingo, cuando se haga después del espectáculo vendimial la elección y coronación de la nueva soberana de la Fiesta Nacional de la Vendimia.