Viento en Mendoza y alerta amarilla por tormentas y granizo

Las primeras ráfagas de viento se sintieron en la tarde de este lunes en varios puntos de la provincia y los primeros daños no tardaron en llegar. Desde temprano, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantuvo una alerta amarilla por tormentas, vientos y posibilidad de granizo en gran parte de Mendoza, exceptuando la zona oeste.
Alrededor de las 16.30, Defensa Civil reportó lluvias intensas y granizo en la ruta 153, a pocos kilómetros de la Reserva Ñacuñán, en el Este. Las precipitaciones y la piedra también afectaron a Santa Rosa, mientras que en La Paz hubo solo lloviznas.
En Rivadavia, los Bomberos Voluntarios trabajaron por la caída de postes y tendido eléctrico sobre una vivienda en calle Arroyo, en el barrio Los Campamentos, y en la remoción de árboles caídos en las calles Unión y Ortega de la misma zona.
En San Martín, el viento acompañado de tierra alcanzó los 45 kilómetros por hora, mientras que en San Carlos y Tupungato se reportaron ráfagas moderadas y visibilidad reducida.
Gran parte de Mendoza está bajo alerta amarilla
El Servicio Meteorológico Nacional informó que gran parte de la provincia quedó en alerta amarilla por tormentas y vientos, excepto la parte oeste de Mendoza.
El SMN emite advertencias en una escala de colores con 4 tipos de alertas meteorológicas para identificar la intensidad del fenómeno. La alerta verde indica la ausencia de riesgos, mientras que la amarilla señala que pueden ocurrir “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas”, según informa el sitio web del SMN.
Mientras que la alerta naranja informa que se esperan “fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el ambiente”.
La roja es la más extrema: aconseja seguir las instrucciones oficiales ante posibles “fenómenos excepcionales con potencial de provocar emergencias o desastres”.
El pronóstico para Mendoza
El SMN pronosticó fuertes tormentas para este lunes por la noche acompañadas de viento con ráfagas que podrían alcanzar los 40 kilómetros por hora. Las precipitaciones se mantendrían durante la madrugada y el tiempo mejoraría desde la mañana del martes.
La lluvia volvería el miércoles por la tarde, cuando están pronosticadas tormentas aisladas, y mejoraría para el jueves en la mañana. Sin embargo, se esperan chaparrones durante la noche del jueves.
Para el viernes, sábado y domingo no hay tormentas anunciadas, de acuerdo con la información oficial del Servicio Meteorológico Nacional.