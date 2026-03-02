Viento en Mendoza y alerta amarilla por tormentas y granizo

lluvia y viento Fuertes vientos y lluvias en varios departamentos de Mendoza.

En San Martín, el viento acompañado de tierra alcanzó los 45 kilómetros por hora, mientras que en San Carlos y Tupungato se reportaron ráfagas moderadas y visibilidad reducida.

Gran parte de Mendoza está bajo alerta amarilla

El Servicio Meteorológico Nacional informó que gran parte de la provincia quedó en alerta amarilla por tormentas y vientos, excepto la parte oeste de Mendoza.

mapa_alertas

El SMN emite advertencias en una escala de colores con 4 tipos de alertas meteorológicas para identificar la intensidad del fenómeno. La alerta verde indica la ausencia de riesgos, mientras que la amarilla señala que pueden ocurrir “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas”, según informa el sitio web del SMN.

Mientras que la alerta naranja informa que se esperan “fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el ambiente”.

La roja es la más extrema: aconseja seguir las instrucciones oficiales ante posibles “fenómenos excepcionales con potencial de provocar emergencias o desastres”.

El pronóstico para Mendoza

El SMN pronosticó fuertes tormentas para este lunes por la noche acompañadas de viento con ráfagas que podrían alcanzar los 40 kilómetros por hora. Las precipitaciones se mantendrían durante la madrugada y el tiempo mejoraría desde la mañana del martes.

La lluvia volvería el miércoles por la tarde, cuando están pronosticadas tormentas aisladas, y mejoraría para el jueves en la mañana. Sin embargo, se esperan chaparrones durante la noche del jueves.

Para el viernes, sábado y domingo no hay tormentas anunciadas, de acuerdo con la información oficial del Servicio Meteorológico Nacional.