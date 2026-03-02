Daniel Vila anticipó que Mariana Fabbiani y Marley conducirán la Vendimia Solidaria 2026

marley mariana fabbiani vendimia solidaria Marley y Mariana Fabbiani harán dupla en la conducción de la Vendimia Solidaria.

Hasta el momento, la recaudación acumulada para acciones y obras de la Fundación Grupo América está cerca del millón de dólares. “Creo que este domingo lo vamos a superar, si nos ayuda Dios en los últimos metritos”, afirmó Daniel Vila.

“Cuando donás sangre, estás jugando un partido”

Donar sangre para combatir el cáncer de médula, será una de las acciones clave que la Fundación Grupo América afrontará en este 2026 de la mano de la Vendimia Solidaria.

En su visita a radio Nihuil y Canal 7, el presidente de Grupo América e Independiente Rivadavia adelantó que la campaña tendrá como meta concientizar a los mendocinos y dar a conocer cómo se realiza un trasplante de médula.

“Es muy difícil porque solo 1 de cada 20 millones es compatible. De ahí que es importante conocer las condiciones y requisitos para poder donar”, explicó Vila.

El club Independiente Rivadavia participará de la cruzada bajo el lema “Cuando donás sangre, estás jugando un partido”. La intención es que, luego, se sumen otras instituciones deportivas.

daniel vila grupo america vendimia solidaria Daniel Vila, presidente del Grupo América. Foto: Nicolás Rios/Diario UNO

La Vendimia Solidaria como puente para ayudar a otros

“El tradicional almuerzo de la Vendimia Solidaria nació en una reunión de amigos”, recordó Daniel Vila. “Hicimos un asado que justo coincidía con Vendimia y ahí se nos ocurrió la idea. A los pocos meses creamos la fundación y eso, que empezó como una semillita, se transformó en un árbol muy grande que llega a muchos mendocinos que necesitan ayuda de diferente tipo”, repasó el presidente del Grupo América.

Con el tiempo, se sumó la participación de la Reina Nacional de la Vendimia, que pasó a estar presente en cada acción solidaria organizada desde la Fundación Grupo América.

Hoy, la Fundación llega a 1 de cada 4 mendocinos “con obras en centros de salud, con aulas para escuelas, con becas”. Los proyectos a afrontar durante el año, con la recaudación de la Vendimia Solidaria, son seleccionados por una comisión especial de la que también forman parte el Gobierno de Mendoza y la Reina de la Vendimia.

daniel vila vendimia solidaria canal 7 En la foto, Daniel Vila durante su paso por Canal 7 en la mañana de este lunes. Se esperan 700 invitados en la Vendimia Solidaria del domingo 8 de marzo. Foto: Nicolás Rios/Diario UNO

“Trabajamos muy silenciosamente todo al año; salvo en esta época, el momento de la recaudación”, destacó Vila.

“Es muy emotivo ver solidaridad de muchos sectores, de políticos, de empresarios y de gente que con un granito de arena puede aportar. En cada edición crece la recaudación de la Vendimia Solidaria, incluso en los años en los que no se hizo el tradicional almuerzo”, dijo Daniel Vila.

“La Vendimia Solidaria me ha hecho entender a quien tiene problemas. Entender lo difícil que es no tener recursos, no tener alimentos o no poder solucionar un problema de salud de un hijo. Es muy movilizante”, aseguró el empresario.