Conmovedor: un joven murió en un violento accidente y su perro golden lo acompañó hasta el último momento.

Un equipo de bomberos y los paramédicos que acudieron al lugar tras el llamado intentaron reanimar al dueño del perro golden retriever, pero no lograron revertir el cuadro y confirmaron su fallecimiento en el lugar Pero su mascota no se movió ni un instante de la víctima.

En un momento, los efectivos también asistieron a la mascota del conductor, lo bajaron del vehículo y le ofrecieron agua, pero el perro decidió volver a subirse y esperar allí a que llegara algún familiar. El golden se convenció de bajar de la camioneta solo cuando llegó el padre del joven fallecido.

La persona que conducía el Toyota fue identificada como Jesús María Barceló Alas, a quien las autoridades le realizaron un test de alcoholemia, que resultó positivo, según el informe de ultimahora.com.

Al llegar, el personal de esta comisaría se encontró ya al equipo de Bomberos Voluntarios y paramédicos reanimando a la víctima, pero se terminó constatando que ya perdió la vida”, explicó el agente.

Un jefe policial indicó que “al llegar al lugar del siniestro vial se convocó al personal del Ministerio Público, al médico forense y al personal de Criminalística. Posteriormente, al otro conductor se le derivó hasta la base de la Patrulla Caminera, en la ciudad de San Lorenzo, donde ahora estamos teniendo el resultado que arrojó la prueba de alcotest de 0,77 mg/l”, afirmó el oficial.

Cuando el cuerpo sin vida del joven de 33 años fue retirado por los bomberos, el perro se quedó esperando en el interior de la camioneta hasta que fue rescatado por el padre de Federico. Las imágenes registradas por los testigos fueron subidas a las redes y conmovieron a los usuarios.

La imagen del golden, que parece ser un senior, fue impactante y las redes se llenaron de comentarios, dejando su opinión y su tristeza ante la tragedia que le tocó vivir a la mascota.

“Su cara lo dice todo”; “Mi vida, ojalá el que lo tenga lo cuide tanto como lo cuido su dueño”; “Que fuerte, el mejor amigo del hombre siempre”; “Tiene que examinarlo un veterinario también, puede que tenga algún golpe interno también”; “El amor y muestra de lealtad más grande solo el amigo de 4 patitas puede dar”, fueron algunas delas reacciones que provocaron el emotivo cuadro.

Luego de las pericias correspondiente junto al trabajo de Policía Científica, y con la prueba de alcoholemia posititiva, la fiscal Sandra Fariña dispuso la detención de Jesús Barceló.