A mediados de septiembre pasado ocurrió una situación en La Paz que mantuvo en vilo a toda la provincia: una menor de 14 años asistió con un arma de fuego a su escuela, efectuó algunos disparos y se atrincheró durante varias horas. A casi 6 meses de ese episodio, ahora fue detenido un celador del establecimiento sospechado de haberla abusado sexualmente.
Detuvieron a un celador sospechado de abusar sexualmente a la niña que se atrincheró en una escuela en La Paz
A casi 6 meses del recordado episodio que mantuvo en vilo a toda la provincia, la investigación avanzó con la teoría de un abuso sexual que habría sufrido la menor en la escuela Marcelino Blanco
Fuentes policiales y judiciales detallaron que el viernes pasado fue detenido un celador que trabajaba en la escuela Marcelino Blanco y que estaba en la lupa de la investigación desde un comienzo.
Cuando la adolescente desistió de su accionar en la escuela de La Paz y fue entrevistada por los especialistas del Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) manifestó la versión sobre un abuso sexual. Pero su relato no terminó de ser del todo coherente. En paralelo, tomó fuerza la hipótesis de que había sido víctima de grooming tras encontrarse una serie de mensajes que intercambiaba con un número telefónico extranjero.
Pero en una de las últimas intervenciones que hicieron desde el área de salud mental, la alumna volvió a decir que había sido abusada sexualmente por un celador de la escuela donde asistía. Fuentes ligadas a la causa detallaron que el día en que se atrincheró en el establecimiento la niña fue con el arma de fuego en búsqueda del hombre, aunque esa jornada se encontraba de franco.
Con el nuevo relato de la alumna, se dispuso la detención del celador de la escuela Marcelino Blanco y en las próximas horas se definirá si es imputado en el expediente. En ese sentido, los investigadores buscarán tomarle una nueva declaración en cámara Gesell a la chica para que ahonde detalles sobre la situación.
Atrincherada en una escuela
El 10 de septiembre pasado, una alumna de 14 años acudió a la escuela Marcelino Blanco, una de las dos secundarias ubicadas en el departamento de La Paz. Lo hizo con una pistola 9 milímetros escondida entre sus prendas, que previamente le había sustraído de su casa a su padre, un efectivo policial que se desempeña en San Luis.
La alumna le exhibió el arma a algunos compañeros, lo que escaló hasta las autoridades del colegio y se decidió evacuarlo inmediatamente.
Durante 5 horas, la chica estuvo deambulando sola en la escuela mientras las autoridades negociaban para que se entregara. En ese lapso efectuó disparos en el interior del colegio, aunque sin causar heridas a nadie. Cerca de las 15, la adolescente desistió de su conducta y se entregó. Inmediatamente fue subida a una ambulancia y trasladada a un hospital para ser asistida.