Detuvieron a un celador sospechado de abusar sexualmente a la niña que se atrincheró en una escuela en La Paz

nena la paz atrincherada escuela Marcelino Blanco 1c El celador acusado de abuso sexual trabaja en la escuela donde se atrincheró la menor. Foto: Nicolás Rios/Diario UNO

Pero en una de las últimas intervenciones que hicieron desde el área de salud mental, la alumna volvió a decir que había sido abusada sexualmente por un celador de la escuela donde asistía. Fuentes ligadas a la causa detallaron que el día en que se atrincheró en el establecimiento la niña fue con el arma de fuego en búsqueda del hombre, aunque esa jornada se encontraba de franco.

Con el nuevo relato de la alumna, se dispuso la detención del celador de la escuela Marcelino Blanco y en las próximas horas se definirá si es imputado en el expediente. En ese sentido, los investigadores buscarán tomarle una nueva declaración en cámara Gesell a la chica para que ahonde detalles sobre la situación.

Atrincherada en una escuela

El 10 de septiembre pasado, una alumna de 14 años acudió a la escuela Marcelino Blanco, una de las dos secundarias ubicadas en el departamento de La Paz. Lo hizo con una pistola 9 milímetros escondida entre sus prendas, que previamente le había sustraído de su casa a su padre, un efectivo policial que se desempeña en San Luis.

nena la paz atrincherada escuela 2 Se generó un amplio operativo el día en que la alumna se atrincheró en la escuela de La Paz. Foto: Nicolás Ríos / Diario UNO

La alumna le exhibió el arma a algunos compañeros, lo que escaló hasta las autoridades del colegio y se decidió evacuarlo inmediatamente.

Durante 5 horas, la chica estuvo deambulando sola en la escuela mientras las autoridades negociaban para que se entregara. En ese lapso efectuó disparos en el interior del colegio, aunque sin causar heridas a nadie. Cerca de las 15, la adolescente desistió de su conducta y se entregó. Inmediatamente fue subida a una ambulancia y trasladada a un hospital para ser asistida.