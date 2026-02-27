Una mujer denunció una violación que nunca existió y dos hombres la pasaron muy mal

Tras el cierre de la audiencia el tribunal informó que el veredicto se dará a conocer el próximo miércoles 4 de marzo.

Se supo que el miércoles pasado la consejera escolar había comenzado a declarar, pero el jueves decidió no continuar con su relato debido a que se sentía mal.

El caso de falso abuso sexual tomó mucha popularidad en los últimos meses y causó conmoción en toda la comunidad de Bahía Blanca.

La violación que no fue: piden cárcel por falso de testimonio

Fiorella Damiani fue detenida el 10 de abril de 2025 luego de que la Justicia determinara que la acusación que había realizado contra dos hombres por violación era falsa.

En 2017, la consejera, perteneciente al partido político de Javier Milei, había denunciado a Joaquín Álvarez y Fernando Pereyra, quienes estuvieron detenidos acusados del delito de abuso sexual gravemente ultrajante, con acceso carnal agravado por ser cometido por dos personas.

Sin embargo, los videos demostraron que se trató de un encuentro consentido por todas las partes durante una fiesta sexual. La presentación de esos archivos permitió que ambos recuperen la libertad.

Luego de obtener la absolución, Álvarez y Pereyra realizaron demandas en el fuero civil y penal y tras el avance de la investigación se concretó la detención de Damiani.