Recuperaron en Tucumán la camioneta que le robaron en Luján al ministro Víctor Fayad

Al momento del control, el sistema SIFCOP confirmó que sobre la camioneta pesaba un pedido de captura por hurto agravado, lo que derivó en la inmediata intervención judicial y detención de los sospechosos.

Cómo fue el robo en Mendoza

El hecho ocurrió el lunes, cuando Fayad asistió a un encuentro en la casa del ministro de Gobierno, Natalio Mema, ubicada en Chacras de Coria, en Luján de Cuyo.

Según fuentes oficiales, el robo se produjo sin violencia ni amenazas directas. Cuando el funcionario salió de la reunión advirtió que su Hilux no estaba estacionada en el lugar.

Cerca del mediodía del miércoles, la camioneta fue detectada cuando ingresaba a Tucumán. Era conducida por Tobías Naim Micareli Figueroa, domiciliado en Lavalle, quien viajaba acompañado por Lucas Lautaro Fragale, también mendocino.

Víctor Fayad Natalio Mema presupuesto 2025.jpg Víctor Fayad estaba en una reunión en la casa de Natalio Mema cuando le robaron la camioneta, en Chacras de Coria, Luján. Imagen ilustrativa. Foto: Diputados Mendoza

La explicación que dio el conductor a los policías fue que había alquilado el vehículo, pero no pudo presentar ninguna documentación que acreditara esa situación. Además, los dos mendocinos señalaron que viajaban hacia la ciudad de Orán, en Salta, con fines comerciales.

La causa fue caratulada como encubrimiento en el proceso de hurto agravado de automotor y quedó bajo la órbita de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos del Centro Judicial Concepción. El fiscal interviniente ordenó el secuestro del rodado, la aprehensión de los ocupantes, la verificación de antecedentes y la intervención de Criminalística.

Mientras, la camioneta ya fue restituida al ámbito judicial correspondiente, la investigación continúa para determinar si los detenidos tuvieron participación directa en la sustracción o si actuaron como encubridores en la maniobra.