La camioneta oficial robada al ministro de Hacienda, Víctor Fayad, en Luján el martes pasado fue recuperada en un control policial en la provincia de Tucumán. Los ocupantes del rodado, dos mendocinos, viajaban hacia Salta.
Recuperaron en Tucumán la camioneta que le robaron en Luján al ministro Víctor Fayad
El vehículo del ministro de Hacienda, Víctor Fayad, había sido sustraído en Luján. Fue encontrado en un control policial cuando los sospechosos viajaban a Salta
El procedimiento se realizó el jueves en el Destacamento Río Huacra, dependiente de la Dirección General de Unidades Especiales, de Tucumán. Allí, efectivos interceptaron una Toyota Hilux SW4 gris oscuro que registraba pedido de secuestro activo desde el 24 de febrero.
El rodado había sido robado en Luján donde Víctor Fayad estaba en la casa de su par Natalio Mema, en una reunión oficial. La denuncia fue radicada esa misma noche y la investigación quedó a cargo de la Oficina Fiscal local.
Al momento del control, el sistema SIFCOP confirmó que sobre la camioneta pesaba un pedido de captura por hurto agravado, lo que derivó en la inmediata intervención judicial y detención de los sospechosos.
Cómo fue el robo en Mendoza
El hecho ocurrió el lunes, cuando Fayad asistió a un encuentro en la casa del ministro de Gobierno, Natalio Mema, ubicada en Chacras de Coria, en Luján de Cuyo.
Según fuentes oficiales, el robo se produjo sin violencia ni amenazas directas. Cuando el funcionario salió de la reunión advirtió que su Hilux no estaba estacionada en el lugar.
Cerca del mediodía del miércoles, la camioneta fue detectada cuando ingresaba a Tucumán. Era conducida por Tobías Naim Micareli Figueroa, domiciliado en Lavalle, quien viajaba acompañado por Lucas Lautaro Fragale, también mendocino.
La explicación que dio el conductor a los policías fue que había alquilado el vehículo, pero no pudo presentar ninguna documentación que acreditara esa situación. Además, los dos mendocinos señalaron que viajaban hacia la ciudad de Orán, en Salta, con fines comerciales.
La causa fue caratulada como encubrimiento en el proceso de hurto agravado de automotor y quedó bajo la órbita de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos del Centro Judicial Concepción. El fiscal interviniente ordenó el secuestro del rodado, la aprehensión de los ocupantes, la verificación de antecedentes y la intervención de Criminalística.
Mientras, la camioneta ya fue restituida al ámbito judicial correspondiente, la investigación continúa para determinar si los detenidos tuvieron participación directa en la sustracción o si actuaron como encubridores en la maniobra.