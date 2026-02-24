Le robaron la camioneta a Víctor Fayad frente a la casa de Natalio Mema

Según el reporte policial "personal de seguridad que realizaba patrullaje preventivo fue desplazado por el CEO tras el aviso al 911. Al arribar al lugar, los efectivos constataron que Víctor Fayad había dejado su Toyota SW4 estacionada en la vía pública y, al intentar retirarse, advirtió que el rodado había sido sustraído".

victor fayad atm impuesto inmobiliario Víctor Fayad, fue víctima del robo de su vehículo particular.

Fayad no fue el único blanco de los delincuentes. En el mismo lugar se registró una segunda víctima a la que le sustrajeron de su vehículo una importante cantidad de pertenencias, lo que sugiere que los delincuentes actuaron con tiempo o en banda sobre los autos estacionados en esa cuadra.