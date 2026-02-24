El ministro de Hacienda de Mendoza, Víctor Fayad, fue víctima del robo de su vehículo particular en Chacras de Coria. El incidente ocurrió este lunes por la noche mientras el funcionario mantenía una reunión en la casa de su par de gabinete, Natalio Mema.
Le robaron la camioneta a Víctor Fayad frente a la casa de Natalio Mema
Además de la Toyota SW4 de Víctor Fayad, los delincuentes saquearon otro vehículo de donde se llevaron equipos técnicos, dinero y artículos deportivos
Según el reporte policial "personal de seguridad que realizaba patrullaje preventivo fue desplazado por el CEO tras el aviso al 911. Al arribar al lugar, los efectivos constataron que Víctor Fayad había dejado su Toyota SW4 estacionada en la vía pública y, al intentar retirarse, advirtió que el rodado había sido sustraído".
Fayad no fue el único blanco de los delincuentes. En el mismo lugar se registró una segunda víctima a la que le sustrajeron de su vehículo una importante cantidad de pertenencias, lo que sugiere que los delincuentes actuaron con tiempo o en banda sobre los autos estacionados en esa cuadra.
La Oficina Fiscal de Luján tomó intervención inmediata en el caso. Por orden de la ayudante fiscal de turno, se dispuso el desplazamiento de la Policía Científica para el levantamiento de rastros en la zona y del personal de la Unidad Investigativa Departamental (UID) de Luján.
Los investigadores trabajan sobre las grabaciones de las cámaras de seguridad de las viviendas colindantes para determinar si se utilizó tecnología de inhibidores de alarmas o si se trató de un robo por forzado de cerraduras, dado que en la zona se encontraban presentes dos de los funcionarios más importantes del gabinete del gobernador Alfredo Cornejo.
Entre los elementos sustraídos figuran una billetera, documentación personal, tarjetas, un refractómetro, una mochila, dos paletas de pádel y rueda de auxilio.