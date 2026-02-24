Atraparon a un hombre que se iba a subir a un avión con 70.000 euros de cocaína en el estómago

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por LA RAZON.CO® | Noticias (@larazonco)

El hallazgo de la cocaína

Según informes iniciales, el narcotraficante mostró comportamientos sospechosos durante el proceso de perfilamiento de pasajeros, lo que llevó a una inspección más detallada. El procedimiento de detección involucró tecnología avanzada, específicamente un escáner de rayos X tipo Body Scan, que reveló las anomalías en el tracto digestivo del pasajero.

Tras confirmar la presencia de objetos extraños, el hombre fue trasladado a un centro médico donde, bajo supervisión policial, expulsó las 20 cápsulas. Cada una contenía cocaína líquida de alta pureza, lo que eleva aún más su valor en el mercado del narcotráfico.

cocaina colombia El hombre tenía 20 cápsulas de cocaína en su estómago.

Fuentes policiales estiman que el valor de la droga en el mercado europeo supera los 70.000 euros, equivalente a más de $100 millones para tener una referencia, lo que representa un golpe significativo al narcotráfico.

El hombre detenido con la cocaína es un ciudadano colombiano con un historial delictivo extenso ya que registra una docena de antecedentes por delitos variados, incluyendo justamente causas anteriores vinculadas al narcotráfico.