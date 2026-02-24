A lo largo de la historia reciente se han detectado cientos de casos de mulas que trafican la cocaína en cápsulas dentro de su cuerpo. Pero pocos con la cantidad de estupefacientes que le encontraron a un hombre en los últimos días en uno de los principales aeropuertos de Colombia.
Atraparon a un hombre que se iba a subir a un avión con 70.000 euros de cocaína en el estómago
La mula fue detectada con 20 cápsulas de cocaína en un aeropuerto de Colombia y se dirigía a España
El hallazgo se produjo el lunes pasado en un control rutinario de seguridad en el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de Cartagena. Allí, las autoridades capturaron a un hombre de 62 años que intentaba abordar un vuelo hacia Madrid, España.
El individuo fue detectado portando aproximadamente un kilo de cocaína distribuida en 20 cápsulas dentro de su estómago, valuados en aproximadamente la frívola suma de 70.000 euros una vez que ingresa al Viejo Continente.
El hallazgo de la cocaína
Según informes iniciales, el narcotraficante mostró comportamientos sospechosos durante el proceso de perfilamiento de pasajeros, lo que llevó a una inspección más detallada. El procedimiento de detección involucró tecnología avanzada, específicamente un escáner de rayos X tipo Body Scan, que reveló las anomalías en el tracto digestivo del pasajero.
Tras confirmar la presencia de objetos extraños, el hombre fue trasladado a un centro médico donde, bajo supervisión policial, expulsó las 20 cápsulas. Cada una contenía cocaína líquida de alta pureza, lo que eleva aún más su valor en el mercado del narcotráfico.
Fuentes policiales estiman que el valor de la droga en el mercado europeo supera los 70.000 euros, equivalente a más de $100 millones para tener una referencia, lo que representa un golpe significativo al narcotráfico.
El hombre detenido con la cocaína es un ciudadano colombiano con un historial delictivo extenso ya que registra una docena de antecedentes por delitos variados, incluyendo justamente causas anteriores vinculadas al narcotráfico.