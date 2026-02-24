Mercedes Rus contó cómo frustraron la fuga de siete presos peligrosos del penal Almafuerte

"El objetivo del operativo era incautar algunos elementos que aparecían en el alerta que nos llegó, sobre todo municiones y celulares. Pudimos dar con los siete teléfonos de los delincuentes, municiones y armas de fabricación casera que guardaban disimuladamente en distintos lugares", explicó Rus en entrevista con Radio Nihuil.

Las tareas del Servicio Penitenciario y de la Policía no se agotaron el lunes. Continuaron este martes con nuevas requisas, aunque lo urgente era frustrar la fuga que estaba próxima a concretarse.

presos traslado almafuerte intento de fuga Los presos planeaban fugarse antes de la activación de las cámaras en sus pabellones.

Querían fugarse antes de que activaran las cámaras

Según las primeras averiguaciones, los presos iban a aprovechar que las cámaras de seguridad de los pabellones donde estaban alojados, el 4.1 y el 4.3, no estaban activadas. Como pronto se pondrían en funcionamiento, los internos estaban apurados por escaparse antes de ser monitoreados.

Traslado a aislamiento total

La resolución para el traslado al Complejo Penitenciario Almafuerte II quedó formalizada este lunes. Los siete fueron calificados como internos de "Muy Alto Perfil", la máxima categoría de peligrosidad del sistema penitenciario mendocino.

Por al menos 60 días vivirán las 24 horas en aislamiento total, sin contacto con otros presos y sin visitas. "De ser necesario se va a prorrogar", aclaró la ministra de Seguridad.

Quiénes son los 7 presos que intentaron fugarse de Almafuerte

Los 7 presos son reconocidos en la provincia por protagonizar algunos de los crímenes más resonantes del último tiempo:

Omar el Tanga Gómez:, Fue condenado a perpetua por el homicidio de Matías Quiroga, ocurrido el 9 de marzo de 2012 en Godoy Cruz, cuando el delincuente escapaba de un intento de asalto a la Bolsa de Comercio ubicado en el Carrefour de calle San Martín de esa comuna. Matías Quiroga circulaba por calle Guido Spano en el auto de su madre, en el que iba a buscar a su novia, y se encontró con al menos cuatro asaltantes, que le dispararon, lo bajaron y le robaron el vehículo para escapar. El joven de 21 años murió en pocos minutos.

omar tanga gomez.jpg Omar el Tanga Gómez está condenado por el homicidio de Matías Quiroga.

Cristian Pirincho Tapia y su hermano Jordan Poroto Tapia: Fueron condenados en el 2016 por el crimen del policía Jonathan Funes, quien tenía 25 años, ocurrido en el Hospital Perrupato el 14 de febrero de 2015. El asesinato ocurrió cuando Pirincho estaba internado tras haber sido baleado, y la custodia era Funes. Poroto y otros dos hombres irrumpieron en el Perrupato y lomataron de un balazo al efectivo para ayudar a escapar al detenido. Junto a ellos estaba José Bustos Silva, sentenciado en el mismo juicio que los hermanos Tapia y que cumplían su condena en el mismo lugar de detención.

En la mira. Bustos, Carnevalini y Jordán, y Pirincho Tapia. José Bustos Silva, de suéter negro a rayas, y los hermanos Jordan y Cristian Tapia de campera azul y amarilla. Están presos tras la condena por el crimen del policía Jonathan Funes.

El nombre de Hugo Arredondo se hizo conocido cuando intentó atacar con un arma blanca a la fiscal de Homicidios Claudia Ríos en medio de una audiencia para escapar del Polo Judicial wl 13 de septiembre de 2023. Fue en un juicio junto a otros dos internos acusados de intentar asesinar a otro preso de Almafuerte en julio de 2019. En octubre de 2025 reconoció el ataque a la fiscal Ríos, el cual había quedado filmado, y fue condenado a 5 años más.

Hugo Arredondo 4.jpg Hugo Arredondo sigue preso tras atacar a la fiscal de homicidios Claudia Ríos en un juicio en el 2023.

César Pallerez Pizarro, alias el Lagartija, fue condenado por asesinar al policía Pedro Chávez, quien pertenecía a Bomberos de Tunuyán. Ocurrió en abril del 2008, cuando el condenado junto a un grupo de personas entrò a su casa y lo golpeò hasta matarlo.

César Pallerez Pizarro condenado almafuerte César Pallerez Pizarro, conocido como el Lagartija, fue condenado por el crimen de un policía en Tunuyán en el 2008.

Denunciante. Kevin Guerrero, uno de los principales sospechosos del crimen. Foto: Maxi Ríos / Diario UNO. Kevin Guerrero fue uno de los sentenciados por el femicidio de Norma Carleti, en Tunuyán.