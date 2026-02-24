La ministra de Seguridad, Mercedes Rus, confirmó este martes que un megaoperativo frustró una fuga planificada por 7 presos del penal Almafuerte. Los internos guardaban municiones, armas de fabricación casera y celulares, y esperaban el momento indicado para escapar.
Mercedes Rus contó cómo frustraron la fuga de siete presos peligrosos del penal Almafuerte
La ministra habló tras el megaoperativo. Los internos tenían municiones, armas caseras y planeaban escapar antes de que las autoridades activaran las cámaras
La información surgió de una alerta externa que llegó hasta la división de Inteligencia sobre el ingreso de municiones, armas caseras escondidas y un grupo organizado para la fuga.
Operativo con infantería y drones
El despliegue para frustrar el plan comenzó a las 15 del lunes con la ayuda de la Policía. Infantería rodeó el complejo penitenciario mientras drones capturaban imágenes aéreas del lugar y los alrededores para mantener controlada la situación.
"El objetivo del operativo era incautar algunos elementos que aparecían en el alerta que nos llegó, sobre todo municiones y celulares. Pudimos dar con los siete teléfonos de los delincuentes, municiones y armas de fabricación casera que guardaban disimuladamente en distintos lugares", explicó Rus en entrevista con Radio Nihuil.
Las tareas del Servicio Penitenciario y de la Policía no se agotaron el lunes. Continuaron este martes con nuevas requisas, aunque lo urgente era frustrar la fuga que estaba próxima a concretarse.
Querían fugarse antes de que activaran las cámaras
Según las primeras averiguaciones, los presos iban a aprovechar que las cámaras de seguridad de los pabellones donde estaban alojados, el 4.1 y el 4.3, no estaban activadas. Como pronto se pondrían en funcionamiento, los internos estaban apurados por escaparse antes de ser monitoreados.
Traslado a aislamiento total
La resolución para el traslado al Complejo Penitenciario Almafuerte II quedó formalizada este lunes. Los siete fueron calificados como internos de "Muy Alto Perfil", la máxima categoría de peligrosidad del sistema penitenciario mendocino.
Por al menos 60 días vivirán las 24 horas en aislamiento total, sin contacto con otros presos y sin visitas. "De ser necesario se va a prorrogar", aclaró la ministra de Seguridad.
Quiénes son los 7 presos que intentaron fugarse de Almafuerte
Los 7 presos son reconocidos en la provincia por protagonizar algunos de los crímenes más resonantes del último tiempo:
- Omar el Tanga Gómez:, Fue condenado a perpetua por el homicidio de Matías Quiroga, ocurrido el 9 de marzo de 2012 en Godoy Cruz, cuando el delincuente escapaba de un intento de asalto a la Bolsa de Comercio ubicado en el Carrefour de calle San Martín de esa comuna. Matías Quiroga circulaba por calle Guido Spano en el auto de su madre, en el que iba a buscar a su novia, y se encontró con al menos cuatro asaltantes, que le dispararon, lo bajaron y le robaron el vehículo para escapar. El joven de 21 años murió en pocos minutos.
- Cristian Pirincho Tapia y su hermano Jordan Poroto Tapia: Fueron condenados en el 2016 por el crimen del policía Jonathan Funes, quien tenía 25 años, ocurrido en el Hospital Perrupato el 14 de febrero de 2015. El asesinato ocurrió cuando Pirincho estaba internado tras haber sido baleado, y la custodia era Funes. Poroto y otros dos hombres irrumpieron en el Perrupato y lomataron de un balazo al efectivo para ayudar a escapar al detenido. Junto a ellos estaba José Bustos Silva, sentenciado en el mismo juicio que los hermanos Tapia y que cumplían su condena en el mismo lugar de detención.
- El nombre de Hugo Arredondo se hizo conocido cuando intentó atacar con un arma blanca a la fiscal de Homicidios Claudia Ríos en medio de una audiencia para escapar del Polo Judicial wl 13 de septiembre de 2023. Fue en un juicio junto a otros dos internos acusados de intentar asesinar a otro preso de Almafuerte en julio de 2019. En octubre de 2025 reconoció el ataque a la fiscal Ríos, el cual había quedado filmado, y fue condenado a 5 años más.
- César Pallerez Pizarro, alias el Lagartija, fue condenado por asesinar al policía Pedro Chávez, quien pertenecía a Bomberos de Tunuyán. Ocurrió en abril del 2008, cuando el condenado junto a un grupo de personas entrò a su casa y lo golpeò hasta matarlo.
- Por último, Kevin Guerrero fue condenado en 2021 por el femicidio de Norma Carleti, en el que también fueron encontrados culpables el marido de la víctima, Leonardo Hisa, el hermano de Kevin y su padre.