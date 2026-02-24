Un caballo suelto generó un amplio operativo policial en un pueblo de Santa Fe

caballo santa fe 2 El caballo suelto generó un importante operativo policial en el barrio.

El caballo suelto en Santa Fe

El incidente inició alrededor de las 18, cuando residentes reportaron al 911 la presencia del caballo galopando descontroladamente. Videos capturados por celulares y compartidos en redes sociales mostraron al animal evadiendo autos, saltando veredas y causando tráfico caótico.

La Policía de Santa Fe desplegó al menos tres móviles policiales para contener la situación, coordinando con vecinos voluntarios que intentaron guiar al caballo hacia un área segura en busca de terminar con su galope incesante que podía tener consecuencias graves.

Embed

La persecución duró aproximadamente 40 minutos hasta que el equino fue acorralado y capturado con la ayuda de un lazo, siendo posteriormente trasladado a un refugio municipal para su identificación y devolución a su dueño. Afortunadamente, no se reportaron heridos, pero el evento interrumpió la rutina diaria del barrio, con niños y adultos observando atónitos el espectáculo en Santa Fe.

Según testimonios recopilados, el caballo podría haber escapado de un predio rural cercano, posiblemente propiedad de cuatreros o dueños negligentes.

En Santa Fe, la problemática de caballos sueltos en zonas urbanas no es nueva; incidentes similares han ocurrido en autopistas y barrios periféricos, a menudo resultando en accidentes graves.