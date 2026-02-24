En una escena digna de una película de comedia absurda, un caballo suelto causó revuelo en un barrio de Santa Fe durante la tarde del lunes pasado. Incluso generó un amplio operativo policial para capturarlo.
Un caballo suelto generó un amplio operativo policial en un pueblo de Santa Fe
El caballo armó un revuelo al galopar por la vía pública en la noche del lunes pero fue atrapado por vecinos y la Policía
El animal, de origen desconocido, deambuló libremente por las calles del barrio Guadalupe Oeste generando alarma entre los vecinos y requiriendo la intervención de múltiples móviles policiales.
Finalmente, el episodio en Santa Fe no pasó a mayores en cuanto a secuelas de heridos o daños materiales, pero dejó una ola de videos y memes en las redes sociales debido a lo tragicómico del episodio.
El caballo suelto en Santa Fe
El incidente inició alrededor de las 18, cuando residentes reportaron al 911 la presencia del caballo galopando descontroladamente. Videos capturados por celulares y compartidos en redes sociales mostraron al animal evadiendo autos, saltando veredas y causando tráfico caótico.
La Policía de Santa Fe desplegó al menos tres móviles policiales para contener la situación, coordinando con vecinos voluntarios que intentaron guiar al caballo hacia un área segura en busca de terminar con su galope incesante que podía tener consecuencias graves.
La persecución duró aproximadamente 40 minutos hasta que el equino fue acorralado y capturado con la ayuda de un lazo, siendo posteriormente trasladado a un refugio municipal para su identificación y devolución a su dueño. Afortunadamente, no se reportaron heridos, pero el evento interrumpió la rutina diaria del barrio, con niños y adultos observando atónitos el espectáculo en Santa Fe.
Según testimonios recopilados, el caballo podría haber escapado de un predio rural cercano, posiblemente propiedad de cuatreros o dueños negligentes.
En Santa Fe, la problemática de caballos sueltos en zonas urbanas no es nueva; incidentes similares han ocurrido en autopistas y barrios periféricos, a menudo resultando en accidentes graves.