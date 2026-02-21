La raza de caballo más grande del mundo: mide el doble que uno tradicional

raza de caballo Clydesdale (1) La primera aparición de esta especie se dio en el siglo XVIII

Un caballo que impresiona por su tamaño: es el más alto del mundo

Un caballo tradicional suele medir entre 1,50 y 1,65 metros a la cruz, es decir la parte más alta del lomo. En cambio, el Clydesdale puede superar fácilmente los 1,80 metros de altura, e incluso algunos ejemplares alcanzan más de 2 metros.

Su peso también es impactante, puede rondar entre 800 y 1.000 kilos, dependiendo del ejemplar. Esa combinación de altura y robustez hace que visualmente parezca el doble de grande que otras razas más comunes.

En sus orígenes, el Clydesdale fue criado para labores agrícolas y para tirar de carruajes pesados. Sin embargo, con el paso del tiempo, su imagen poderosa y elegante lo transformó en protagonista de desfiles y eventos internacionales que incluso logró captar la atencion de la reina Isabel II al ver a uno que jalaba de un carro de leche.

raza de caballo Clydesdale (2) Antes eran utilizados para tracción. Con el correr de los años, las civilizaciones modernas lo empezaron a usar para llevar carruajes o para presentarlos en exposiciones.

Si bien existen otras razas de gran porte, el Clydesdale destaca por la combinación de altura extrema, estructura ósea robusta y presencia visual impactante. No solo es alto, sino también ancho y fuerte, lo que potencia su apariencia monumental.

Su tamaño, sumado a su elegancia en movimiento, explica por qué muchos lo consideran el verdadero gigante del mundo equino.

Características del Clydesdale

Esta raza pertenece al grupo de caballos de tiro pesado, desarrollados históricamente para trabajos agrícolas y transporte de cargas. Entre sus principales características se destacan: