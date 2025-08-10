San Martín no cruzó los Andes en un caballo blanco: el mito detrás de la leyenda

La travesía duró aproximadamente 25 días, con marchas por terrenos empinados, escarcha y riesgo constante de avalanchas. San Martín, además, sufría de úlceras estomacales que lo debilitaban, y a menudo debía viajar en camilla. Su fortaleza no estuvo en la imagen heroica de bronce, sino en la decisión, la estrategia y la humildad.

Según explica El Historiador "San Martín, como el resto de la tropa, cruzó los Andes en burro y en mula porque los caballos no resisten las condiciones de la cordillera."

José de San Martín.jpg

Más allá del mito del caballo blanco de San Martin

Aunque la imagen del caballo blanco haya perdurado en estatuas y obras de arte, lo verdaderamente importante del Cruce de los Andes no fue su estética, sino su impacto. San Martín lideró una de las campañas militares más complejas de la historia americana y cambió el destino de tres países: Argentina, Chile y Perú.

Recordarlo como un estratega brillante y humano nos acerca más a la verdad, y a una figura que inspiró no solo por su mando, sino por su entrega y visión de libertad.