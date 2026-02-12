El hotel más alto del mundo quedó abandonado en la Cordillera de los Andes: a más de 4.000 metros de altura

Para los montañistas que buscaban conquistar la cima más alta del continente, Plaza de Mulas fue más que un hotel. Fue un lugar de respiro, conversación y estrategia. Allí, entre tazas humeantes de café y mapas desplegados sobre mesas de metal, se ajustaban los últimos detalles antes de encarar la ascensión final. Tenía habitaciones privadas, espacios comunes cerrados y hasta servicio de comidas, un nivel de confort que parecía incongruente con la crudeza del paisaje que lo rodeaba.

Hotel Plaza de Mulas (2)

¿Por qué fue abandonado este hotel?

Pero la montaña no se doblega a los sueños ni a las ambiciones. Mantener un hotel a semejante altura resultó una empresa titánica. El frío extremo, las tormentas furiosas, la falta de oxígeno y la logística implacable de abastecimiento hicieron que, con el tiempo, la operación dejara de ser rentable. Cada temporada costaba más de lo que podía sostener en ingresos, y así, entre polvo, hielo y recuerdos de luchas pasadas, el hotel cerró definitivamente entre 2010 y 2013.

El Hotel Plaza de Mulas es un gigante dormido cubierto por la geografía implacable, con sus paredes capturando historias de viajes, de triunfo y de cansancio. Ya no recibe huéspedes, pero sigue en pie como un testigo mudo de lo que fue, de la ambición de los seres humanos por desafiar alturas y límites.