El único mar que no tiene puertos, costas ni playas: es único en el mundo

Mar de los Sargazos (1) Ybicación del Mar de los Sargazos.

El único mar que no tiene puertos ni playas: es único en el mundo

El Mar de los Sargazos está ubicado en el océano Atlántico Norte, aproximadamente entre América del Norte, Europa y África. Su superficie es enorme y variable, ya que depende del comportamiento de las corrientes que lo rodean. A pesar de no figurar siempre en mapas tradicionales, es una de las regiones marinas más estudiadas del planeta.

En cuanto a la historia que rodea a este mar, podemos decir que su nombre proviene del sargazo, un tipo de alga flotante que se acumula en grandes cantidades en la superficie. Estas algas forman verdaderas “islas naturales” que sirven de refugio y hábitat para peces, tortugas, cangrejos y aves marinas. Por eso, es un ecosistema clave para la biodiversidad oceánica.

Incluso durante siglos, los marineros temieron esta zona. Las antiguas leyendas aseguraban que los barcos quedaban atrapados entre las algas, inmóviles durante semanas. Si bien esto es un mito, la región sí se caracteriza por aguas calmas y vientos débiles, lo que en épocas de navegación a vela podía resultar peligroso.

Mar de los Sargazos El Mar de los Sargazos es una región delimitada por grandes corrientes (no por tierra) y, por eso, se considera el único “mar” del planeta sin costa, puerto o playa.

Rosalie, por ejemplo desapareció con toda su tripulación en 1840, para volver a encontrarse tiempo después sin rastro de ninguna persona a bordo. El mismo destino tuvo el famoso Mary Celeste, que en 1872 fue encontrado con todos sus enseres y alimentación intactos.

Incluso su magnífica originalidad hizo que Cristóbal Colón mencionara el sargazo en sus diarios de viaje, ya que fue descubierto por él en su primer viaje a América, aunque el nombre se lo dieron los portugueses.

Entre sus particulares características presentan algunos rasgos que siguen haciendo que este mar sea único:

Recibe pocas lluvias, la evaporación excede las precipitaciones y en consecuencia, tiene la más alta salinidad del océano Atlántico.

La profundidad registra unos 1,500 metros y en otras alcanza 7,000 metros.

El fondo y las islas que emergen del agua fueron formados por actividad volcánica.

El mar de los Sargazos es un giro anticiclónico en el centro del norte del Atlántico que se mueve en el sentido de las agujas del reloj.

Así es como hoy en día, el Mar de los Sargazos es fundamental para el equilibrio del océano Atlántico. Funciona como área de reproducción de especies migratorias y como regulador natural del clima marino, más allá de sus particulares características.