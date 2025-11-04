El único mar que no toca tierra: florece en el océano cada año

En esas masas flotantes del océano habitan comunidades enteras: peces voladores, anguilas juveniles, cangrejos, tortugas y caballitos de mar. Muchos de ellos dependen por completo de este ecosistema. Las anguilas europeas (Anguilla anguilla) y americanas (Anguilla rostrata) viajan miles de kilómetros para desovar aquí, cumpliendo un ciclo vital que aún guarda misterios.

Mar saggasos (2)

La historia de este mar

El Mar de los Sargazos fue temido por los primeros navegantes europeos. Cristóbal Colón lo cruzó en su primer viaje hacia América en 1492 y escribió sobre sus aguas inmóviles, cubiertas de plantas que parecían detener el avance de las naves. Pero en realidad, el mar no está quieto: sus corrientes giran lentamente en sentido horario, manteniendo en suspensión ese jardín flotante. Su superficie puede alcanzar temperaturas de hasta 28 °C, y su transparencia permite ver hasta 60 metros de profundidad.

Este mar enfrenta desafíos que lo amenazan. El aumento de nutrientes procedentes de ríos y desechos agrícolas ha favorecido el crecimiento excesivo del sargazo. Parte de esas algas se desprenden y son arrastradas hacia el Caribe y las costas de América, donde se acumulan en grandes cantidades, afectando ecosistemas costeros y economías locales.