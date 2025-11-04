Video del ataque: una madre entró a la escuela de su hija y atacó a cadenazos a una alumna

El hecho del ataque sucedió días atrás, pero recién trascendió en las últimas horas cuando se conoció el brutal video en el que se observa cuando la mujer ingresó al aula de la Escuela Secundaria Nº16 y comenzó a atacarla con una cadena.

“¿Qué problema tenés con mi hija?”, gritaba la atacante mientras golpeaba a la adolescente frente a todos los alumnos. En otro momento del video se escucha la amenaza: “Te voy a cagar a palos todos los días a la entrada y a la salida, y si ese video se hace viral voy a ir hasta tu casa y te voy a matar”.