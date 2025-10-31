Una policía fue atacada cuando estaba de guardia en la Subcomisaría Conde, de Guaymallén, donde un grupo de personas entró y protagonizó una riña. En medio de la trifulca, un hombre le robó a la agente su arma de fuego reglamentaria y los agresores escaparon.
Cayó la patota que irrumpió en una subcomisaría, golpeó a varias mujeres y le robó el arma a una policía
El hecho comenzó alrededor de las 19 del jueves en un comercio de calles Buenos Vecinos y Buena Nueva, en Colonia Segovia, de Guaymallén, entre 4 mujeres, una de ellas de 17 años, y un grupo de 6 hombres.
Las mujeres relataron que se subieron a un VW Suran para ir hasta una comisaría por el problema, y se dieron cuenta de que los hombres las seguían en una camioneta VW Amarok.
A pocos metros de la Subcomisaría Conde, ubicada en calle Godoy Cruz a metros del cruce con calle Antonelli, de Guaymallén, las mujeres se bajaron del auto. Los hombres golpearon y dañaron la Suran con palos además de patadas, y salieron detrás de ellas.
Mientras, en la subcomisaría había una sola policía que estaba de guardia y bajo la custodia de los detenidos en el lugar. Repentinamente todas las personas que corrían por la calle ingresaron a la dependencia policial.
El violento momento quedó registrado por las cámaras de seguridad de un comercio de las inmediaciones de calle Godoy Cruz al 7100:
La riña en la que quedó envuelta una policía
La uniformada se encontró con una situación totalmente fuera de control, y mientras intentó separar a las personas, ella también fue golpeada hasta que uno de los agresores le sacó el arma reglamentaria que tenía en su cintura.
En ese momento los sospechosos escaparon en segundos de la dependencia policial, mientras que las mujeres se quedaron allí. La policía pidió auxilio por frecuencia y alertó lo que había ocurrido, especialmente que le habían arrebatado su arma de fuego calibre 9 milímetros con un cargador con 12 proyectiles.
Este es otro video del violento momento:
Rápidamente se montó un operativo policial en la zona en busca de la camioneta Amarok en la que escapaban 6 hombres. Luego de un intenso y amplio rastrillaje, encontraron el vehículo en calle Buenos Vecinos al 3800, de Colonia Segovia, donde estaban todos los sospechosos.
Todos quedaron detenidos y fueron trasladados a la Comisaría 35. En cuanto a las mujeres que estaban en la Subcomisaría, quienes aportaron datos y nombres de algunos de los sospechosos, también fueron detenidas hasta poder aclarar los hechos.
Dentro de la camioneta los efectivos recuperaron el arma de fuego reglamentaria que le robaron a la policía en medio de la trifulca, y el rodado quedó secuestrado a disposición de la Justicia, al igual que la Suran en la que se movilizaron las mujeres.
La policía víctima fue trasladada al Hospital Santa Isabel de Hungría por los golpes que recibió antes que le robaran el arma reglamentaria.