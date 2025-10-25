Después de una persecución en la que participaron varios móviles, la Policía logró detener este sábado a la mañana a los ocupantes de un Volkswagen Vento, patente LOX 515, en Luján de Cuyo.
Hay detenidos
Cortaron el tránsito en Boedo y Terrada de Luján de Cuyo tras una persecución policial
La Policía detuvo a los ocupantes de un Volkswagen Vento por causas que aún se desconocen. En la huida, provocaron un choque con un vehículo de encomiendas
El hecho ocurrió pasadas las 10 en la transitada esquina de las calles Boedo y Terrada.
En la huida de la Policía, los ocupantes del Vento chocaron con un vehículo de encomiendas, como puede verse en la imagen.
Hasta el momento se desconocen los motivos de la persecución, pero la situación alteró la tranquilidad de los vecinos del lugar y movilizó a varios efectivos.
Noticia en desarrollo.