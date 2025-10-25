Un hombre murió al caer de un molino a 10 metros de altura en un campo en General Alvear

La víctima fue identificada como Pablo Buttini, de 51 años, domiciliado en calle Lugones al 855, de San Rafael. Según informaron fuentes policiales, el hombre se encontraba en la Estancia Don Santiago, de su propiedad, cuando sufrió una caída desde unos 10 metros de altura.

De acuerdo con el testimonio de su hermano, Ariel Buttini, Pablo había subido solo al molino con la intención de sujetar las aspas para evitar que giraran, debido al fuerte viento. En un momento, una soga se enredó, lo que le hizo perder el equilibrio y caer de espaldas al suelo.