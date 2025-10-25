Un trágico accidente ocurrió este sábado en la zona rural de Corral de Lorca, distrito de Bowen, en el departamento de General Alvear.
Un hombre murió al caer de un molino a 10 metros de altura en un campo en General Alvear
La víctima tenía 51 años. Al momento del accidente intentaba sujetar las aspas del molino, pero se enredaron y precipitó al vacío
La víctima fue identificada como Pablo Buttini, de 51 años, domiciliado en calle Lugones al 855, de San Rafael. Según informaron fuentes policiales, el hombre se encontraba en la Estancia Don Santiago, de su propiedad, cuando sufrió una caída desde unos 10 metros de altura.
De acuerdo con el testimonio de su hermano, Ariel Buttini, Pablo había subido solo al molino con la intención de sujetar las aspas para evitar que giraran, debido al fuerte viento. En un momento, una soga se enredó, lo que le hizo perder el equilibrio y caer de espaldas al suelo.
Personas que estaban en el lugar intentaron asistirlo, pero al arribar el personal de salud, se constató su fallecimiento.
Intervino personal del Destacamento Corral de Lorca y de la Comisaría 46ª de Bowen, bajo las directivas del magistrado de turno, quien ordenó las medidas de rigor.