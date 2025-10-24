Un camionero tuvo que ser trasladado en un amplio operativo hacia el Hospital Central luego de un accidente en la alta montaña. Los médicos que lo atendieron en el lugar pidieron que fuera evacuado en helicóptero por la gravedad de su cuadro, pero las condiciones climáticas en el Gran Mendoza y en la montaña lo imposibilitaron.
Un camionero tuvo un accidente en alta montaña, sufrió graves heridas y fue llevado al Hospital Central
El accidente fue en la curva de la Soberanía, en alta montaña, donde el chofer del camión volcó y desbarrancó 50 metros. Fue internado en muy grave estado
El accidente ocurrió alrededor de la 1 de este viernes cuando el camionero circulaba por la Ruta 7. Al llegar a la curva de la Soberanía perdió el control del rodado y volcó.
Como consecuencia, el camión cargado con cacao desbarrancó 50 metros, y el chofer argentino quedó atrapado dentro de la cabina.
En el lugar trabajó la Policía, Gendarmería Nacional y personal de la Guardia Urbana Municipal de Las Heras, hasta que sacaron al hombre. Los médicos del Servicio de Emergencias Coordinado lo asistieron en el lugar y constataron que sufrió muchos golpes y fracturas, por lo que su estado era muy delicado.
Tuvieron que evacuar de urgencia a la víctima del accidente
El médico que lo atendió solicitó que el hombre fuera evacuado en helicóptero debido a lo delicado de su estado de salud, pero esta opción no se pudo dar debido a las tormentas que se registraron durante la madrugada en diferentes sectores del Gran Mendoza y la alta montaña, por lo que no era seguro volar.
El hombre fue estabilizado en la ambulancia y fue llevado hasta el Hospital Uspallata, mientras se montó un operativo que partió de la Comisaría 23 de esa localidad donde móviles encapsularon a la ambulancia que lo trasladó hasta el cruce de las rutas 7 y 40.
En ese lugar, el camionero fue pasado a otra ambulancia que continuó el viaje hasta el Hospital Central, donde quedó internado muy grave por las lesiones que sufrió en el accidente.