Un camionero tuvo un accidente en alta montaña, sufrió graves heridas y fue llevado al Hospital Central

En el lugar trabajó la Policía, Gendarmería Nacional y personal de la Guardia Urbana Municipal de Las Heras, hasta que sacaron al hombre. Los médicos del Servicio de Emergencias Coordinado lo asistieron en el lugar y constataron que sufrió muchos golpes y fracturas, por lo que su estado era muy delicado.

Tuvieron que evacuar de urgencia a la víctima del accidente

El médico que lo atendió solicitó que el hombre fuera evacuado en helicóptero debido a lo delicado de su estado de salud, pero esta opción no se pudo dar debido a las tormentas que se registraron durante la madrugada en diferentes sectores del Gran Mendoza y la alta montaña, por lo que no era seguro volar.

El hombre fue estabilizado en la ambulancia y fue llevado hasta el Hospital Uspallata, mientras se montó un operativo que partió de la Comisaría 23 de esa localidad donde móviles encapsularon a la ambulancia que lo trasladó hasta el cruce de las rutas 7 y 40.

En ese lugar, el camionero fue pasado a otra ambulancia que continuó el viaje hasta el Hospital Central, donde quedó internado muy grave por las lesiones que sufrió en el accidente.