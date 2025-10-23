Tres extranjeros tuvieron un accidente en la Ruta 7 y llevaron a 2 en helicóptero al Hospital Central

Tras el choque frontal, en pocos segundos, un camión Ford también chocó con el auto, y el tránsito quedó completamente cortado en la zona.

La ayuda a las víctimas tras el accidente en alta montaña

Los más afectados por el choque frontal fueron los extranjeros que viajaban en el Fiat Cronos.

Rápidamente llegó la Policía, Gendarmería Nacional y Bomberos Voluntarios, quienes trabajaron para sacar a las víctimas del auto.

Los médicos de una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) y constataron que el conductor del Cronos tenía heridas graves, al igual que el otro acompañante de nacionalidad suiza, mientras que la francesa de 20 años tuvo varios golpes pero leves.

accidente alta montaña extranjeros El accidente de los tres extranjeros ocurrió en el túnel de Las Cortaderas, sobre la Ruta 7, en la alta montaña. Foto: Osvaldo Valle

Los tres fueron llevados hasta el Hospital Uspallata, pero luego, según información del Ministerio de Seguridad, los dos más graves fueron trasladados en helicóptero hacia el Hospital Central para recibir una asistencia acorde a la gravedad de las heridas que tuvieron en el accidente.

Le hicieron los test de alcoholemia a los conductores de los 3 rodados y todos dieron negativo. Desde Gendarmería recomendaron informarse antes de viajar hacia Chile por las pericias que se debían realizar en la Ruta 7 en el escenario del accidente.