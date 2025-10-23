Tres turistas extranjeros sufrieron diferentes heridas luego de protagonizar un accidente en la alta montaña, cuando viajaban hacia el oeste. Primero chocaron de frente con un camión y luego con otro, lo que provocó un corte en el tránsito sobre la Ruta 7. Dos de los heridos fueron trasladados al Hospital Central en helicóptero por la gravedad de las heridas.
Tres extranjeros tuvieron un accidente en la Ruta 7 y llevaron a 2 en helicóptero al Hospital Central
El accidente fue en el túnel de Las Cortaderas, en la Ruta 7. Dos suizos y una francesa chocaron contra dos camiones y el tránsito estuvo cortado
El accidente ocurrió alrededor de las 11.40 de este jueves, en el túnel de Las Cortaderas, sobre la Ruta 7 en la alta montaña, por donde dos turistas suizos y una francesa circulaban hacia Chile en un Fiat Cronos blanco.
Al llegar al kilómetro 1148-1158, el turista suizo de 53 años que manejaba el auto perdió el control y se cruzó hacia el carril contrario, por donde circulaba un camión Scania al mando de un chofer de 46 años.
Tras el choque frontal, en pocos segundos, un camión Ford también chocó con el auto, y el tránsito quedó completamente cortado en la zona.
La ayuda a las víctimas tras el accidente en alta montaña
Los más afectados por el choque frontal fueron los extranjeros que viajaban en el Fiat Cronos.
Rápidamente llegó la Policía, Gendarmería Nacional y Bomberos Voluntarios, quienes trabajaron para sacar a las víctimas del auto.
Los médicos de una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) y constataron que el conductor del Cronos tenía heridas graves, al igual que el otro acompañante de nacionalidad suiza, mientras que la francesa de 20 años tuvo varios golpes pero leves.
Los tres fueron llevados hasta el Hospital Uspallata, pero luego, según información del Ministerio de Seguridad, los dos más graves fueron trasladados en helicóptero hacia el Hospital Central para recibir una asistencia acorde a la gravedad de las heridas que tuvieron en el accidente.
Le hicieron los test de alcoholemia a los conductores de los 3 rodados y todos dieron negativo. Desde Gendarmería recomendaron informarse antes de viajar hacia Chile por las pericias que se debían realizar en la Ruta 7 en el escenario del accidente.