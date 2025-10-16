Mendoza hizo el primer traslado sanitario de noche en helicóptero y ya está operativo las 24 horas

El funcionario destacó que "esto ocurre en pocos lugares del mundo y en Argentina solo lo hizo la Ciudad de Buenos Aires recientemente". Y agregó: "En Mendoza lo logramos gracias al trabajo en equipo, la planificación y la decisión política de hacer eficiente nuestro sistema sanitario".

La dificultad de los vuelos nocturnos en helicópteros

Gabriel Mengual, director del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC), explicó que este tipo de vuelos presenta desafíos particulares debido a los factores climatológicos nocturnos que afectan el vuelo de la aeronave.

"La mayoría de las ciudades del mundo cuentan con las posibilidades de realizarlo, pero les falta el recurso tecnológico con el que cuenta Mendoza", señaló el funcionario.

Y agregó: "Además hay una cuestión entre el clima, la presión atmosférica y la preparación de los pilotos, porque a diferencia de lo que se hace normalmente en un avión cuando se vuela de noche a ciegas con vuelos instrumentales, donde los pilotos pueden confiar en instrumentos que guían el lugar y la altura, esto es distinto en los helicópteros".

Según Mengual, los pilotos de helicópteros deben tener una preparación especial para poder volar orientándose a través de lo que pueden ver y teniendo en cuenta las condiciones meteorológicas, que por lo general son mucho peores que durante el día.

"Por suerte y orgullosamente tenemos grandísimos pilotos en la provincia de Mendoza que se han certificado para tal motivo. Ya estábamos en condiciones de poder volar de noche y ser una de las primeras ciudades del mundo que lo estamos haciendo", completó.

El paciente había sido baleado en la ingle

El paciente es un hombre de 39 años que había recibido un tiro en la zona de la ingle, por lo que tenía comprometida la arteria femoral, una de las principales del cuerpo y que puede provocar una hemorragia masiva y rápida que provoca la pérdida de una gran cantidad de sangre.

rescate potrerillos hospital central Helicóptero de emergencia. Foto: Imagen ilustrativa

La premura por trasladarlo desde el hospital Schestakow al Central de noche era que necesitaba una cirugía de urgencia, porque su patología podría derivar en un shock hipovolémico.

Decisión de trasladar a un paciente por vía aérea

Sobre la elección de trasladar a un paciente por tierra o por aéreo, el especialista indicó que se compara el tiempo que tardan ambas modalidades: si el tiempo entre que sale la aeronave de Mendoza al lugar de destino es menor al traslado por tierra, "vale la pena".

"Siempre que un paciente se beneficie en el tiempo, se beneficia con tener menos secuelas a futuro o que no tenga ninguna", afirmó Mengual.

El tiempo entre que ingresa un llamado al 911 hasta que la aeronave está en vuelo, varía dependiendo del día y el horario, pero "oscila entre los 5 y los 15 minutos".

"Es muy rápida la coordinación y tiene una ganancia de tiempo. Un viaje Mendoza-San Rafael lo hacemos dependiendo de donde tenemos el viento pero entre 45 y 55 minutos por tramo, contra más de 3 horas de viajes por tierra", concluyó.