hombre se ve frente al espejo La creencia en nuestra propia capacidad para tener éxito influye en cómo pensamos, cómo actuamos y cómo nos sentimos respecto a nuestro lugar en el mundo.

Neurociencia: las personas que creen en sí mismas pueden alcanzar el éxito sin importar el talento

La neurociencia ya ha demostrado que creer en uno mismo es un predictor más fuerte del éxito que el talento o la inteligencia. Y esto es porque la creencia te mantiene motivado desde adentro. Cuando crees en vos mismo, no necesitas aplausos, ni likes, ni seguidores ni mucho menos aceptación.

Tu cerebro produce dopamina interna, la que viene del propósito, no la de la validación externa. Eso hace que tu motivación sea más estable y más resiliente. No necesitas que nadie te diga que vas bien en tu proyecto o trabajo, seguís porque vos sabés a dónde vas y creés en que vas a llegar.

Esto se explica porque la neurociencia trata sobre cómo funciona tu cerebro en tres áreas: sistema de activación reticular, la liberación de dopamina y tu memoria, ¿cómo funcionan cuando se trata del éxito?

el cerebro y la fortaleza mental tienen la llave del exito La neurociencia te dice cómo hackear tu cerebro para tener éxito y muchas veces se trata de creer en uno mismo, moldear tus pensamientos y recuerdos, que, con práctica, vale mucho más que ser talentoso/a.

Bien, básicamente cuando la información pasa por la primera área, entra en el cerebro y luego se convierte en pensamientos conscientes o emociones filtrando los pensamientos que van a hacer de tu proyecto un éxito, tales como las herramientas y recursos. Esto significa que mientras mantengas tus metas en tu mente, más trabajará tu subconsciente para alcanzarlas.

Por otro lado, la dopamina es lo que hace que tu éxito se sienta bien y te ayude a seguir por más. La creencia te vuelve más valiente porque cuando tenés autoconfianza, baja la actividad de la amígdala, que es la parte de tu cerebro que activa el miedo, y se prenden los circuitos de acción. Por eso la gente con autoconfianza toma decisiones más grandes, más rápidas y mucho más valientes o arriesgadas.

Además, los recuerdos también cumplen una función importante, porque el cerebro recupera los recuerdos para determinar el éxito. Es decir, tu cerebro te permite editar malos recuerdos de cuando, por ejemplo, empezaste tu negocio y no le fue como creías y te ayuda a fortalecerlos para convertirlos en un nuevo riesgo que te motive a seguir creyendo en vos y en lo que deseas.