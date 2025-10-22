Una mujer murió al protagonizar un accidente en moto, este miércoles al mediodía en Godoy Cruz. La víctima fatal protagonizó el incidente vial con una camioneta.
Accidente fatal: murió una mujer al chocar con su moto en Godoy Cruz
El accidente fatal se registró cerca del mediodía de este miércoles. Un llamado al 911 alertó sobre el choque entre una moto y un auto en Godoy Cruz
Según la información suministrada por el Ministerio de Seguridad, el trágico accidente ocurrió en la intersección de calles Carlos Paz y América. Por esa última vía circulaba Lilian Betsabé Salinas como acompañante en una moto de 110 cilindradas, en dirección al oeste.
Al llegar a la intersección, fue impactada en el costado por una camioneta Ford Territory que se dirigía hacia el sur.
La pareja que ocupaba la motocicleta terminó tendida en el asfalto y la mujer se llevó la peor parte, ya que perdió la vida en el lugar según constató una ambulancia del Servicio Coordinado de Emergencias. En tanto que la conductora del rodado menor sufrió heridas leves.
Personal de Policía Científica trabajó en el lugar del accidente en Godoy Cruz y se realizó el dosaje de alcoholemia de ambos conductores, los cuales arrojaron resultados negativos.