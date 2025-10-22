Accidente fatal: murió una mujer al chocar con su moto en Godoy Cruz

Según la información suministrada por el Ministerio de Seguridad, el trágico accidente ocurrió en la intersección de calles Carlos Paz y América. Por esa última vía circulaba Lilian Betsabé Salinas como acompañante en una moto de 110 cilindradas, en dirección al oeste.

Al llegar a la intersección, fue impactada en el costado por una camioneta Ford Territory que se dirigía hacia el sur.