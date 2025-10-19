Inicio Policiales niño
Accidente en Mendoza

Un niño se quebró una pierna tras colgarse de un colectivo en Las Heras

El chico de 12 años cayó al pavimento cuando el vehículo aceleró. Fue internado con fractura expuesta en la pierna izquierda

El chico de 12 años cayó del colectivo tras colgarse de él. Imagen ilustrativa.

Un niño de 12 años fue atropellado este sábado en la plaza del barrio Colombia II, de Las Heras. Según explicó su madre a la Policía, su hijo se colgó del colectivo y cuando el vehículo aceleró cayó al pavimento y fue atropellado.

El chico fue trasladado al hospital Carrillo donde fue diagnosticado con fractura expuesta en la pierna izquierda, de acuerdo a la información del personal de la Comisaría 16.

El chico de 12 años fue trasladado al hospital Carrillo.

Una pareja de delincuentes fue detenida en Las Heras

En otro hecho policial del sábado, alrededor de las 13.30, una mujer de 29 años y un hombre de 30 fueron detenidos tras robar en una casa en la Avenida Champagnat entre Camping Suizo y Camping ATSA, en Las Heras.

La víctima de 32 años llamó al 911 explicando que dos personas habían ingresado a su vivienda y habían escapado por el fondo del terreno.

Al llegar el personal policial, entrevistaron a esta persona y contó que se activó la alarma de su casa. Al ver por el patio vio a 2 personas escapar con una valija que tenía alguna de sus pertenencias.

Móvil policial de Mendoza.

Los efectivos montaron un operativo y recibieron la información de que los sospechosos habían huído a una zona de barrios privados.

En conjunto con policías de Capital lograron interceptar a la pareja que llevaba una mochila y una bolsa con distintos elementos.

La víctima del robo reconoció sus pertenencias, entre ellas: ropa, calzado, guantes de boxeo, un televisor de 40 pulgadas y un auto de juguete a control remoto.

La mujer delincuente fue trasladada a la Subcomisaría Iriarte, mientras que su pareja a la Estación Transitoria de Detenidos y Aprehendidos, ubicada junto a los edificios del Ministerio Público Fiscal y el Fuero Penal Colegiado.

Dos robos en Guaymallén

En el mismo horario, unos delincuentes -aún no hay precisión de cuántos fueron- realizaron un boquete en el techo de una pizzería de Guaymallén, ingresaron y robaron.

El dueño del local comercial, ubicado en calle Concordia al 400, denunció al 911 que le sustrajeron una balanza digital, una pava eléctrica, bandejas, un equipo de música y herramientas.

Policía de Mendoza.

Por este caso, aún no hay detenidos mientras trabaja la Oficina Fiscal 1.

Más tarde, alrededor de las 22.50, un repartidor de delivery de 28 años denunció el robo de su moto, un celular y un casco. El hecho ocurrió en calles Celestino Argumedo y Severo del Castillo, de Guaymallén.

Según el relato de la víctima, 2 hombres en una Zanella 150 cilindradas amenazaron al motociclista con un arma de fuego y se llevaron su Honda XR 150 cilindradas. Aún no hay detenidos mientras trabaja la Oficina Fiscal de Guaymallén.

