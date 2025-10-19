La Selección argentina cayó en la final del Mundial Sub 20 frente a Marruecos

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/telefe/status/1980050611610554475&partner=&hide_thread=false ¡GOL DE MARRUECOS! Golazo de tiro libre de Zabiri en el comienzo



11' | ARGENTINA 0 - 1 MARRUECOS



11' | ARGENTINA 0 - 1 MARRUECOS

En desventaja, Argentina salió a buscar el empate, y aunque padeció la velocidad de los atacantes rivales, generó algunas llegadas sobre el área rival siendo la más clara un tiro libre de Maher Carrizo.

Cuando parecía que Argentina se acomodaba en el partido, llegó una contra letal que terminó en el segundo gol de Zabiri, la figura.

¡GOL DE MARRUECOS! Jugada de Maamma, centro al segundo palo y Zabiri marca por duplicado ¡Vamos Argentina, esto sigue!



28' | ARGENTINA 0 - 2 MARRUECOS



28' | ARGENTINA 0 - 2 MARRUECOS

Apenas pasada la media hora, y con una desventaja de dos goles, Placente hizo un cambio muy ofensivo e hizo ingresar al goleador Mateo Silvetti en lugar de Acuña, un mediocampista. Justamente el rosarino tuvo la oportunidad de gol más concreta antes del cierre del primer tiempo.

En la segunda parte, el equipo argentino tuvo la pelota y propuso más juego, y aunque no padeció contragolpes de su rival, tampoco tuvo llegadas claras como para ilusionarse con el descuento.

Una gran campaña de la Selección argentina

La Selección argentina Sub 20, dirigida por Diego Placente, llegó invicta a la final tras haber terminado primera en el Grupo D con puntaje ideal gracias a los triunfos sobre Cuba (3-1), Australia (4-1) e Italia (1-0).

Ya en los octavos de final goleó por 4-0 a Nigeria, en los cuartos de final le ganó 2-0 sin mayores inconvenientes a México, en las semis superó en un durísimo encuentro por 1-0 a Colombia y la única vez que estuvo en desventaja fue en la final ante los marroquíes.

La Selección argentina no pudo ganar su séptimo Mundial Sub 20

La Selección argentina buscaba su séptimo título en un Mundial Sub 20, ya que fue campeona de la categoría en 1995, 1997, 2001, 2005 y 2007. La selección más ganadora del certamen cayó en las definiciones de 1983 y 2025.

Además, Diego Placente no pudo ser el primer campeón del Mundial Sub 20 como jugador y DT, mientras que Santino Andino no llegó a igualar a Neri Cardozo, campeón en Países Bajos 2005 con Lionel Messi como gran figura.