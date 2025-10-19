La Selección argentina cayó en la final del Mundial Sub 20 frente a Marruecos

La Selección argentina, con el mendocino Santino Andino en el banco de suplentes, perdió 2 a 0 con Marruecos la final del Mundial Sub 20 que se disputó en Chile.
El encuentro se disputó en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, donde el primer gol lo hizo a los 12' Yassir Zabiri, de tiro libre, y a los 28' otra vez Zabiri marcó el 2 a 0.
Antes de los 10' el arquero argentino Santino Barbi le cometió una falta en el límite del área a Zabiri, tras consultar al VAR el árbitro amonestó al arquero y sancionó un tiro libre que la figura de los marroquíes transformó en gol.
En desventaja, Argentina salió a buscar el empate, y aunque padeció la velocidad de los atacantes rivales, generó algunas llegadas sobre el área rival siendo la más clara un tiro libre de Maher Carrizo.
Cuando parecía que Argentina se acomodaba en el partido, llegó una contra letal que terminó en el segundo gol de Zabiri, la figura.
Apenas pasada la media hora, y con una desventaja de dos goles, Placente hizo un cambio muy ofensivo e hizo ingresar al goleador Mateo Silvetti en lugar de Acuña, un mediocampista. Justamente el rosarino tuvo la oportunidad de gol más concreta antes del cierre del primer tiempo.
En la segunda parte, el equipo argentino tuvo la pelota y propuso más juego, y aunque no padeció contragolpes de su rival, tampoco tuvo llegadas claras como para ilusionarse con el descuento.
La Selección argentina Sub 20, dirigida por Diego Placente, llegó invicta a la final tras haber terminado primera en el Grupo D con puntaje ideal gracias a los triunfos sobre Cuba (3-1), Australia (4-1) e Italia (1-0).
Ya en los octavos de final goleó por 4-0 a Nigeria, en los cuartos de final le ganó 2-0 sin mayores inconvenientes a México, en las semis superó en un durísimo encuentro por 1-0 a Colombia y la única vez que estuvo en desventaja fue en la final ante los marroquíes.
La Selección argentina buscaba su séptimo título en un Mundial Sub 20, ya que fue campeona de la categoría en 1995, 1997, 2001, 2005 y 2007. La selección más ganadora del certamen cayó en las definiciones de 1983 y 2025.
Además, Diego Placente no pudo ser el primer campeón del Mundial Sub 20 como jugador y DT, mientras que Santino Andino no llegó a igualar a Neri Cardozo, campeón en Países Bajos 2005 con Lionel Messi como gran figura.