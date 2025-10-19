La ciudad de América del Sur que une tres países: se aprecia la frontera de varias naciones a la vez

El punto exacto donde confluyen la frontera de los tres países es conocido como el Hito de las Tres Fronteras, un mirador panorámico donde cada nación tiene su propio monumento con los colores de su bandera.

Ciudad puerto Iguazú (2)

¿Cómo es esta ciudad de América del Sur?

La ciudad de Puerto Iguazú es una ciudad de unos 45 000 habitantes, rodeada de selva subtropical y famosa por albergar una de las maravillas naturales del mundo: las Cataratas del Iguazú, situadas dentro del Parque Nacional Iguazú, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Además de su atractivo natural, la ciudad de América del Sur se ha consolidado como un importante centro turístico internacional, con hoteles, restaurantes y comercios que reciben visitantes de todo el mundo.

Su población es multicultural y convive estrechamente con las comunidades vecinas de Brasil y Paraguay, lo que genera una rica mezcla de costumbres, lenguas y sabores. Desde su mirador, Puerto Iguazú ofrece una experiencia única: contemplar la frontera tres países en un solo paisaje, recordando que, a veces, las fronteras también pueden ser puntos de encuentro.