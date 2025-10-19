En el corazón de América del Sur hay una ciudad donde los límites políticos se convierten en una postal de unión. Allí, las fronteras de tres naciones se encuentran cara a cara, separadas solo por los ríos.
Es un punto geográfico único de América del Sur, donde la naturaleza, la historia y la cultura se entrelazan, y donde miles de visitantes llegan cada año para contemplar con sus propios ojos la frontera de Argentina, Brasil y Paraguay. Te contamos sobre esta ciudad.
La ciudad de América del Sur que une tres países: se aprecia la frontera de varias naciones a la vez
La ciudad de América del Sur que ofrece esta vista privilegiada es Puerto Iguazú, en Argentina, ubicada en la provincia de Misiones. A tan solo unos metros se encuentra Foz do Iguaçu, en Brasil, y al otro lado del río, Ciudad del Este, en Paraguay.
El punto exacto donde confluyen la frontera de los tres países es conocido como el Hito de las Tres Fronteras, un mirador panorámico donde cada nación tiene su propio monumento con los colores de su bandera.
¿Cómo es esta ciudad de América del Sur?
La ciudad de Puerto Iguazú es una ciudad de unos 45 000 habitantes, rodeada de selva subtropical y famosa por albergar una de las maravillas naturales del mundo: las Cataratas del Iguazú, situadas dentro del Parque Nacional Iguazú, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Además de su atractivo natural, la ciudad de América del Sur se ha consolidado como un importante centro turístico internacional, con hoteles, restaurantes y comercios que reciben visitantes de todo el mundo.
Su población es multicultural y convive estrechamente con las comunidades vecinas de Brasil y Paraguay, lo que genera una rica mezcla de costumbres, lenguas y sabores. Desde su mirador, Puerto Iguazú ofrece una experiencia única: contemplar la frontera tres países en un solo paisaje, recordando que, a veces, las fronteras también pueden ser puntos de encuentro.